Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị

TPO - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa có quyết định bổ nhiệm vị trí lãnh đạo nhiều đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo Quyết định số 1679/QĐ-BTTTT, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và Phát triển, Cục An toàn thông tin giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS và VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng điều động và bổ nhiệm ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, ông Trần Quang Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin cũng có quyết định công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Trước đó, chiều 31/8, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các đơn vị trực thuộc như bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.