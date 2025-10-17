Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bộ Tài chính quyết việc quản lý đối hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 200 triệu đồng/ năm phải mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Với việc xóa bỏ thuế khoán, các hộ sẽ thực hiện kê khai theo quý và quyết toán thuế hằng năm.

Bộ Tài chính ban hành quyết định phê duyệt đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Theo đó, phương thức thu thuế khoán với hộ kinh doanh sẽ chấm dứt, để chuyển sang quản lý theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đề án quy định rõ việc phân loại hộ kinh doanh thành ba nhóm theo quy mô doanh thu, tương ứng với các mức nghĩa vụ thuế, phương pháp kế toán, sử dụng hóa đơn và cơ chế hỗ trợ khác nhau.

screen-shot-2025-10-17-at-105801.png
Chia hộ kinh doanh thành 3 nhóm để quản lý thuế từ năm 2026.

Nhóm 1: Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm, được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nhóm này vẫn có trách nhiệm kê khai doanh thu hai lần trong năm (đầu năm và cuối năm) để xác định nghĩa vụ thuế. Các hộ thuộc nhóm này được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

Tài khoản ngân hàng riêng phục vụ kinh doanh không bắt buộc, đồng thời không phải chuyển đổi phương pháp tính thuế. Cơ quan thuế sẽ cung cấp phần mềm kế toán đơn giản, miễn phí để hỗ trợ hộ ghi chép doanh thu.

Các hộ thuộc nhóm 2 được miễn phí phần mềm kế toán, hỗ trợ sử dụng hoá đơn điện tử, tư vấn pháp lý.

Nhóm 2: Hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng/ năm, sẽ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, tùy từng ngành nghề.

Hộ kinh doanh thuộc nhóm này phải kê khai thuế theo quý và quyết toán thuế hằng năm. Ngoài ra, các hộ có doanh thu vượt 1 tỷ đồng hoặc có hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong trường hợp đủ điều kiện, hộ kinh doanh nhóm này có thể tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, nghĩa là được khấu trừ thuế đầu vào thay vì nộp theo tỷ lệ doanh thu. Hộ kinh doanh nhóm cũng phải mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, nếu doanh thu trong 2 năm liên tiếp trên 3 tỷ đồng, từ năm tiếp đó, các hộ phải chuyển đổi phương pháp tính thuế sang nhóm 3. Hỗ trợ từ cơ quan nhà nước cho nhóm 2 tương tự nhóm 1.

Nhóm 3: Hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm, sẽ bắt buộc áp dụng phương pháp khấu trừ như doanh nghiệp. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính bằng thuế đầu ra trừ thuế đầu vào được khấu trừ. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý, sau đó nhân với mức thuế suất 17%.

Các hộ nhóm này phải kê khai theo tháng (nếu doanh thu trên 50 tỷ), hoặc theo quý quyết toán năm, đồng thời bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Chế độ kế toán tương tự doanh nghiệp nhỏ và vừa, bắt buộc mở tài khoản riêng phục vụ kinh doanh.

Hỗ trợ cho nhóm 3 tương tự nhóm 1,2, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang doanh nghiệp để hưởng ưu đãi theo Nghị quyết 68, 198.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của đề án là quy định rõ cách quản lý hộ kinh doanh hoạt động qua nền tảng thương mại điện tử:

Nếu sàn giao dịch điện tử có chức năng thanh toán, sàn sẽ thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân kinh doanh, theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Trong trường hợp doanh thu cuối năm của hộ kinh doanh dưới 200 triệu đồng, số thuế đã nộp thay sẽ được hoàn trả theo quy định.

Ngược lại, nếu sàn giao dịch điện tử không có chức năng thanh toán, cá nhân kinh doanh sẽ tự kê khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo kỳ tháng, quý.

Việt Linh
#quản lý thuế #hộ kinh doanh #thuế khoán #hóa đơn điện tử #phương pháp kê khai #thuế giá trị gia tăng #thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục