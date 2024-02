Bộ sưu tập đột phá giữa hai thương hiệu Pokémon và OREO sắp được ra mắt

TPO - Lễ khai ấn đền Trần hàng năm có ý nghĩa nhân văn là cầu cho quốc thái dân an, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm. Bốn chữ “Tích phúc vô cương” khắc trên ấn không liên quan đến quyền lực hay tiền tài.

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.