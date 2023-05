Bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

TPO - Ngày 8/5, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các bộ, ngành liên quan và Tập đoàn TKV.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh đã trao quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Ông Nguyễn Long Hải đã trao quyết định điều động ông Ngô Hoàng Ngân tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, ông Ngô Hoàng Ngân là cán bộ được đào tạo bài bản ngành than, trưởng thành và có kinh nghiệm 27 năm công tác trong ngành than. Ông Ngô Hoàng Ngân có trên 10 năm làm công tác lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, 3 năm giữ cương vị Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Ngô Hoàng Ngân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công trực tiếp phụ trách, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Than Quảng Ninh, các hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đóng góp lớn duy trì sự ổn định và phát triển của ngành than.

“Tôi đề nghị tập thể lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, các đơn vị thành viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động tại TKV với tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức pháp luật, đoàn kết sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với tân Chủ tịch Hội đồng thành viên để tiếp tục xây dựng TKV vượt qua mọi khó khăn thách thức, vững mạnh toàn diện, tiếp nối đà công việc với những chỉ tiêu thành tích nổi bật trong năm 2022 để bảo đảm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao nhất” - ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại TKV, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và tạo điều kiện để TKV vững mạnh, ổn định, có đóng góp xứng đáng vào thành công chung của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban tương xứng với tiềm năng, nội lực, vị thế, vai trò của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - cũng yêu cầu Đảng bộ TKV tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, trong nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tân Bí thư Đảng ủy TKV Ngô Hoàng Ngân cùng tập thể Ban Thường vụ và Đảng ủy Tập đoàn cần tiếp tục đoàn kết, thảo luận để xây dựng chiến lược kinh doanh và công tác cán bộ trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 28-4, Thủ tướng đã ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV.

Ông Ngô Hoàng Ngân, sinh năm 1966, quê quán thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, từng có khoảng 27 năm gắn bó với TKV, từ năm 1989 đến tháng 5/2016 và trưởng thành từ vị trí công nhân kỹ thuật đến lãnh đạo một số công ty than trực thuộc và lãnh đạo Tập đoàn TKV.

Từ năm 2013 - tháng 5/2016, ông Ngô Hoàng Ngân làm Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc TKV. Từ 6/2016 – 11/2018, ông Ngô Hoàng Ngân trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Móng Cái. Sau đó, ông Ngô Hoàng Ngân làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Ngô Hoàng Ngân còn là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.