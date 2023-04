TKV đạt doanh thu hơn 40 nghìn tỷ trong quý I năm 2023

Sáng 11/4, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo các vụ thuộc Uỷ ban. Về phía TKV có các đồng chí: Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ TKV; Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên phụ trách HĐTV TKV; Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV; Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Phó TGĐ TKV; các đồng chí lãnh đạo TKV, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên TKV, Đoàn Than Quảng Ninh…, lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc TKV…

Theo báo cáo, quý I/2023, TKV đã sản xuất 9,52 triệu tấn than nguyên khai, đạt 24,4% KH năm và bằng 89,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu than 2,1 triệu tấn, đạt 22,8% KH năm; bốc xúc đất đá 26,48 triệu m3, bằng 16,7% KH năm, bằng 91% so cùng kỳ; than tiêu thụ 11,45 triệu tấn, bằng 24,6% KH năm và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất Alumin quy đổi đạt 363.237 tấn, đạt 27,9% KH năm, tiêu thụ Alumin 338.970 tấn, đạt 26,1% KH năm; sản xuất điện 2,19 tỷ kWh, đạt 22,8% KH năm; sản xuất hoá chất…

Doanh thu toàn TKV ước đạt 40.595 tỷ đồng, đạt 24% KH năm, bằng 120% so với cùng kỳ 2022; lợi nhuận dự kiến đạt 1.300 tỷ, đạt 26 % KH năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 10,9 ngàn tỷ đồng, bằng 53,7% KH năm. Tiền lương bình quân toàn TKV ước đạt 15,7 triệu đồng/người/tháng..., Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật trong quý I/2023 TKV đã thực hiện tốt công tác an toàn, khối sản xuất than không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố thiết bị.

Nhiệm vụ quý II/2023, TKV phấn đấu đạt tối thiểu 50% các chỉ tiêu sản lượng theo kế hoạch năm. Than nguyên khai sản xuất 10 triệu tấn; than tiêu thụ 13,2 triệu tấn, phấn đấu 6 tháng tiêu thụ đạt 53% KH năm; bốc đất đá tổng số 44 triệu m3; mét lò đào 77.000m; sản phẩm Alumin 381.000 tấn; sản xuất điện 2,4 tỷ kWh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được quý I/2023 của TKV. Tập đoàn đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước và đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn lao động, là điểm sáng của Tập đoàn trong quý I/2023. Thực hiện kế hoạch quý II/2023, đồng chí lưu ý TKV tiếp tục rà soát, nắm bắt diễn biến thị trường, chỉ đạo điều hành hoàn thành kế hoạch quý II và 6 tháng đầu năm, đảm bảo đáp ứng than cho điện và nền kinh tế.

Đồng thời, tập trung các nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm phát triển mỏ; đầu tư cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá và chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất để tăng năng suất, giảm giá thành; tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tiếp tục quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho công nhân lao động. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và TKV, giao Vụ Năng Lượng nghiên cứu báo cáo Uỷ ban cùng các bộ, ngành sớm giải quyết để TKV ổn định, phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên phụ trách HĐTV TKV đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý I, các khối sản xuất cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó nhiều đơn vị sản xuất than đã hoàn thành đạt 26-35% KH năm. Quan trọng nhất là Tập đoàn giữ vững an toàn lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng trong khối sản xuất than.

Đồng thời nhấn mạnh, quý II là quý then chốt trong sản xuất, kế hoạch sản xuất kinh doanh cao hơn quý I. Do vậy, các đơn vị tập trung cho sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất than đạt sản lượng tối đa. Phấn đấu các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm đạt trên 50% KH năm. Thúc đẩy công tác xuất nhập khẩu than, công tác tiêu thụ than, khoáng sản, các dự án đầu tư trọng điểm phát triển sản xuất, nâng công suất mỏ. Đẩy nhanh giải quyết các thủ tục đầu tư, giấy phép thăm dò, cấp phép khai thác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đặt mục tiêu an toàn lao động lên hàng đầu; kiện toàn công tác cán bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị; triển khai đề án tái cơ cấu khi được phê duyệt…

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, kết quả sản xuất kinh doanh và công tác an toàn lao động đạt được trong quý I/2023 rất đáng tự hào. Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng trưởng trên 20% trong điều kiện nhiều khó khăn tác động. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, quý I đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, khối sản xuất than không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng. Có được kết quả đó, Tổng giám đốc TKV đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị và cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn.

Nhiệm vụ quý II/2023, Tổng Giám đốc TKV yêu cầu, bám sát chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm đạt trên 50% KH năm. Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc của Công ty CP Sắt Thạch Khê, Công ty Cromit Cổ Định Thanh Hoá, Công ty CP Than Cọc Sáu, Cơ khí Mạo Khê… giữ vững nhịp độ sản xuất, cung ứng đủ than trong nước và đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân lao động.

Cùng với đó, báo cáo các bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn để ổn định sản xuất, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục, giấy phép liên quan đến các dự án xuống sâu, dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ, công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật; tăng cường công tác quản trị rủi ro, làm tốt công tác tuyển dụng lao động hầm lò; công tác bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, đảm bảo an ninh trật tự trong sản xuất.

Cũng nhân dịp này, TKV đã khen thưởng 56 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động quý I/2023 với tổng số tiền thưởng hơn 1,1 tỷ đồng.