Bộ đội Biên phòng Điện Biên tiếp nhận 69 công dân

TPO - Ngày 16/1, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 69 công dân do Công an tỉnh Phongsaly (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) trao trả.

Trong số 69 công dân có 48 nam, 21 nữ, độ tuổi 15-40, hộ khẩu thường trú tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua kiểm tra sơ bộ, 69 công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có dấu hiệu bị ho, sốt. Bộ đội Biên phòng tổ chức xác minh, lấy lời khai sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật. Trước đó, qua công tác kiểm soát địa bàn, các lực lượng chức năng của Lào phát hiện số công dân trên không có giấy tờ cư trú hợp lệ. Trong số những người này có một số trường hợp có thời gian cư trú, lao động trái phép ở Lào; một số trường hợp đi làm việc ở Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar rồi nhập cảnh trái phép về Lào. Ngăn chặn 14 công dân nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn Cao Bằng: Ngăn chặn 40 công dân nhập cảnh trái phép Đinh Thùy