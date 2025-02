Bộ Công an phát động 'Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh' tại Nam Định

TPO - Ngày 8/2, tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh” năm 2025. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự Lễ phát động có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía Bộ Công an có Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Văn Tuyến; Trung tướng Phạm Thế Tùng; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức…

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Gần 66 năm trước, vào ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài "Tết trồng cây" đăng trên Báo Nhân Dân, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể và địa phương tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, đồng thời chỉ ra ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng. Từ đó đến nay, mỗi dịp Xuân về, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành một ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thực hiện các chương trình “Trồng 5 triệu hecta rừng” và “Trồng 1 tỷ cây xanh” do Chính phủ phát động, lực lượng Công an nhân dân đã trồng được hơn 9 triệu cây xanh; riêng trong năm 2024, Công an các đơn vị và địa phương đã trồng hơn 3 triệu cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và giảm thiểu thiên tai, phát thải khí nhà kính, đồng thời ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng cũng đề nghị trong năm 2025, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục tổ chức trồng cây tại các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, khuyến khích tất cả cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia trồng cây, gây rừng. Đặc biệt, cần chú trọng trồng cây có hiệu quả, nhất là tại các trụ sở mới được đầu tư xây dựng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân về mục đích và ý nghĩa của Tết trồng cây, cũng như tác dụng to lớn và lợi ích lâu dài của việc trồng cây, gây rừng.

Phát biểu hưởng ứng, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết trong giai đoạn 2021 - 2024, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trồng được hơn 5 triệu cây xanh và hơn 200 ha rừng. Đại tá Mạnh cam kết, Công an tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục tham gia Tết trồng cây 2025 với tinh thần trách nhiệm cao, tạo phong trào phát triển rộng khắp, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh.

Tại Lễ phát động, Bộ Công an đã trao tặng cây giống, trang phục phòng cháy, chữa cháy và trang thiết bị bảo vệ môi trường cho Công an tỉnh Nam Định cùng các đơn vị Công an phường Lộc Hạ, Công an xã Mỹ Phúc, và Công an xã Mỹ Trung, thành phố Nam Định.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã biểu dương các kết quả đạt được và yêu cầu Công an tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai "Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề, góp phần giảm thiểu tội phạm, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định cùng gia đình, một năm mới thắng lợi, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.