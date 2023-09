Bộ Công an lý giải về đề xuất cấp đổi mới hơn 20 triệu giấy phép lái xe

TPO - Những giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/7/2012 được thiết kế dạng giấy bìa, ép nhựa sẽ được thay thế bằng nhựa PET (thẻ nhựa), để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia VNeID và phù hợp với quốc tế...

Ngày 26/9, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã tổ chức buổi tọa đàm để thảo luận về các dự án Luật Căn cước; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là hai dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội khóa XV.

Trong buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Cục Cảnh sát giao thông chia sẻ về các đề xuất mới trong dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, có đề xuất yêu cầu những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định. Nếu dự thảo được thông qua, sẽ có hơn 20 triệu giấy phép lái xe sẽ phải trải qua quy trình cập nhật mới.

Lý giải về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, trong quá trình nghiên cứu về quy định giấy phép lái xe trước khi soạn dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã áp dụng quy định của Công ước Vienna, để đảm bảo phù hợp với quốc tế.

Tuy nhiên, giấy phép lái xe hiện tại ở Việt Nam không phù hợp với Công ước, vẫn chia thành A1, A2, B1, B2…, trong khi công ước chỉ quy định hạng A là xe máy, hạng B là ô tô, C là xe tải, E là xe khách…

"Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp khi Việt Nam là thành viên của các hiệp ước, công ước, chấp nhận những GPLX quốc tế", Đại tá Nhật cho hay.

Ngoài ra, những giấy phép lái xe được cấp từ 1/7/2012 sử dụng giấy bìa, ép nhựa và chưa sử dụng PET, vì vậy không được cập nhật vào hệ thống do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý, không thể tích hợp vào dữ liệu quốc gia và định danh điện tử VNeID.

Theo quy định hiện tại, người dân có thể đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại cơ quan cấp phép hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công; mức phí cho một lần đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng.