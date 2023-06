Bộ Công an hỗ trợ xây 1.000 căn nhà cho người nghèo Hà Tĩnh

TPO - Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.

Ngày 23/6, đoàn công tác của Bộ Công an do thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm, tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo, Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển hiện chưa có nhà ở kiên cố.

Thời gian qua tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn. Tuy vậy, tỉnh vẫn còn nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, rất cần sự hỗ trợ để ổn định.

Để đồng hành với người dân nghèo Hà Tĩnh, Bộ Công an đã có chủ trương vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Bộ Công an vừa xây xong 2 căn nhà mẫu tại huyện Hương Sơn và phấn đấu đến đúng dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh ngày 2/9 năm nay sẽ hoàn thiện 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà tại Hà Tĩnh.

Mỗi căn nhà có diện tích gần 40m2, mái nhà được lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm xốp ốp tôn nhôm 3 lớp, cách nhiệt.

Kinh phí thực hiện mỗi căn nhà là 70 triệu đồng, trong đó phần nhà cố định với kinh phí là 50 triệu đồng do Bộ Công an vận động hỗ trợ; các hạng mục còn lại khoảng 20 triệu đồng được vận động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức tại địa phương.

Tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh với tinh thần "Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng gần 14.000 căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú trên nhiều tỉnh, thành của cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an và các nhà tài trợ đã vận động, hỗ trợ Hà Tĩnh trong việc xây dựng nhà cửa cho người dân. Tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn kinh phí đối ứng, vật liệu, ngày công... để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với khí hậu, địa hình từng địa bàn dân cư.