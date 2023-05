Hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố cho cựu thanh niên xung phong ở Nghệ An

TPO - Báo Tiền Phong vừa phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Huyện đoàn Hưng Nguyên tổ chức khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa cho một cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 17/5, Báo Tiền Phong phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Huyện đoàn Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho cựu Thanh niên xung phong Vũ Thị Thìn (trú xã Hưng Tân, Hưng Nguyên). Đây cũng sự kiện mà Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tới tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng các lãnh đạo địa phương và người dân xã Hưng Tân.

Tại buổi lễ, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ, việc khởi công xây dựng nhà cho cụ Vũ Thị Thìn (cựu Thanh niên xung phong) là sự kiện ấm áp, đầy tình người, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ: "Báo Tiền Phong là đơn vị đầu tiên trong nước thành lập quỹ đền ơn đáp nghĩa dành cho thanh niên xung phong. Hàng chục năm qua, Báo luôn cố gắng trong việc vận động các nguồn lực xã hội để cùng các cơ quan, các đơn vị trong cả nước thăm hỏi, động viên tặng quà, góp công xây dựng các ngôi nhà tình nghĩa.

Hiện nay, Báo Tiền Phong đang chung tay cùng với các đơn vị khác hỗ trợ 120 gia đình trên cả nước xây dựng các căn nhà tình nghĩa. Riêng với thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An, khoảng 20 năm trở lại đây, năm nào Báo Tiền Phong cũng dành những suất quà vào các dịp lễ tết, dịp kỷ niệm để thăm hỏi các cô, bác thanh niên xung phong".

Nhà báo Lê Xuân Sơn mong các lực lượng địa phương hỗ trợ để ngôi nhà sẽ sớm được hoàn thiện cho cụ Vũ Thị Thìn có ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn.

Đại diện gia đình cụ Vũ Thị Thìn, anh Phạm Bá Linh bày tỏ lòng biết ơn khi được các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, Báo Tiền Phong hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại căn nhà khang trang, ấm cúng hơn.

Cụ Vũ Thị Thìn là cựu thanh niên xung phong, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện nay căn nhà gia đình cụ Thìn đang ở đã xuống cấp, mối mục có nguy cơ đổ sập. Từ lâu, gia đình đã mong ước có thể xây dựng một căn nhà mới khang trang, sạch đẹp hơn.