Dr.Hải Lê tặng 15 nhà tình thương nhân kỷ niệm 15 năm thành lập

Với mục tiêu mang yêu thương, sưởi ấm những trái tim cũng như phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trên tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Viện thẩm mỹ Y khoa Dr.Hải Lê, với thông điệp “Cám ơn quá khứ - Tri ân hiện tại - Kiến tạo tương lai”, Dr.Hải Lê khởi động Quỹ từ thiện “Đôi bàn tay” như một lời tri ân khách hàng và đóng góp một phần trách nhiệm với xã hội, cộng đồng Việt Nam.

Trong dịp này 15 hộ dân cần được giúp đỡ tại ba miền Bắc – Trung – Nam đều là những gia đình khó khăn, nơi ở và sinh hoạt hàng ngày của những người dân nơi đây chỉ diễn ra vỏn vẹn trong các căn nhà tồi tàn. Là những mái lá, mái tôn cũ được lợp xếp và chồng chất lên nhau, tấm lành che tấm rách, cố làm sao để che mưa che nắng cho cả gia đình.

Xót thương trước số phận đó và nhằm làm vơi đi những gánh nặng, bất hạnh và khốn cùng trên vai của những hộ dân nghèo, chương trình trao tặng 15 mái ấm nghĩa tình vì tổ chức quỹ “Đôi bàn tay” đã chọn 15 hộ dân để hỗ trợ đợt này. Chương trình hi vọng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp họ thêm động lực có cơ hội để an cư lạc nghiệp và phát triển kinh tế sau này. Với sự đong góp nhỏ này hi vọng Dr.Hải Lê hỗ trợ như một tia lửa thắp sáng và thổi bừng lên ý chí quyết tâm trong lòng những hộ dân nghèo khó khắp cả nước.

Lễ khởi động quỹ từ thiện “Đôi bàn tay” và trao tặng nhà tình thương sẽ được tổ chức tại sự kiện Kỷ niệm 15 năm thành lập Dr.Hải Lê ngày 17/5/2023 tại Champa Island – Resort – Tp. Biển Nha Trang – Khánh Hòa . Tại đây, Ths.Bác sĩ Hải Lê (Chủ tịch – TGĐ Viện Thẩm Mỹ Y khoa Dr.Hải Lê); Chủ tịch công đoàn Bác sĩ Vũ Quang Phương, Diva Mỹ Linh, Miss World 2022 Mai Phương, MC VTV Danh Tùng cùng hàng nghìn khách mời sẽ cùng tham dự.

Có thể nói 15 năm - một chặng đường với vô vàn đổi thay, chông gai và thử thách Chặng đường 15 năm đó đủ để đánh giá năng lực của một thương hiệu thẩm mỹ trên thị trường, với những định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo cũng sự nỗ lực của đội ngũ Y bác sĩ, cán bộ công nhân viên, Dr.Hải Lê liên tiếp trở thành một trong những trung tâm thẩm mỹ lớn, uy tín, chất lượng đúng với phương châm “Tâm đức là nền tảng, Tay nghề Bác sĩ giỏi cùng công nghệ tiên tiến”.

Sự kiện: Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Thẩm Mỹ Y khoa Dr.Hải Lê sẽ được diễn ra tại TP. Biển Nha Trang vào ngày 16/17/18 - tháng 5/2023 - Với sự có mặt của Miss World 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương/ Diva Mỹ Linh/ MC VTV Danh Tùng/ DJ Uyên LYl…

