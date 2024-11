Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: 'VinFast đã vượt qua những gièm pha'

TPO - Trong tháng 10 năm nay, VinFast đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện và trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng nói với cán bộ nhân viên của VinFast rằng Vingroup đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, bao hoài nghi, thậm chí cả những gièm pha của những người thiếu thiện chí.

Ngày 12/11, VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10, nâng tổng số luỹ kế lên hơn 51.000 chiếc và trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng năm nay.

Hai mẫu xe bán chạy nhất là VF 3 với gần 5.000 xe và VF 5 với hơn 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và VF e34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện và ủng hộ xu hướng di chuyển xanh.

Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại. Với lượng đơn đặt hàng đang chờ bàn giao cao, cùng năng lực sản xuất quy mô lớn, mạng lưới kinh doanh và trạm sạc liên tục mở rộng trên toàn quốc, VinFast tin tưởng sẽ giữ vững vị thế hãng xe số 1 thị trường và ngày càng gia tăng khoảng cách với các thương hiệu khác.

Sự kiện VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường mang ý nghĩa bước ngoặt với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 năm gia nhập thị trường, VinFast không chỉ khẳng định vị thế vững chắc mà còn chính thức vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. VinFast cũng là hãng xe điện đầu tiên vượt qua các hãng xe xăng đối thủ chỉ sau 2 năm chuyển đổi sang thuần điện để trở thành thương hiệu dẫn dắt thị trường.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu - cho biết, để có được kỳ tích này, trước hết phải kể đến sự chung tay góp sức của hàng trăm nghìn khách hàng VinFast - những người đã dũng cảm, tiên phong ủng hộ một thương hiệu Việt non trẻ, đã kiên nhẫn, kiên trì sử dụng, góp ý cho sản phẩm và dịch vụ của VinFast trong những ngày đầu. Nhờ đó VinFast đã có được những cải tiến, tiến bộ vượt bậc về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có được ngày hôm nay.

“Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Vingroup và Công ty VinFast, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý khách hàng của VinFast và xin cam kết chúng tôi sẽ không dừng lại ở các kết quả đã đạt được mà sẽ liên tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để khách hàng có thể ngày càng hài lòng hơn.

Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên của VinFast, Vingroup vì đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, bao hoài nghi, thậm chí cả những gièm pha, chống phá của những người thiếu thiện chí. Chúng ta đã quyết liệt, sáng tạo, lăn xả để thực hiện sứ mệnh của mình”, ông Vượng nói.

Hiện tại, VinFast đang bán ra thị trường Việt Nam 7 dòng ô tô điện thuộc tất cả phân khúc từ mini-SUV đến E-SUV, với giá bán đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và hấp dẫn so với các xe xăng cùng phân khúc. VinFast cũng đang tiến ra quốc tế, tăng cường hiện diện ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển điện hóa toàn cầu.

Theo báo cáo tài chính quý II năm nay, VinFast ghi nhận doanh thu 357 triệu USD trong quý II, tăng 33% so với quý I và 9% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, VinFast vẫn ghi nhận lỗ gộp 224 triệu USD trong quý II với biên lợi nhuận gộp âm gần 63%. Nguyên nhân chủ yếu do dự phòng giảm giá trị tài sản ở mức 104 triệu USD, so với 5 triệu USD trong quý I.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast - khẳng định, kết quả kinh doanh quý II diễn ra theo đúng kế hoạch của công ty. Sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ thị trường nội địa, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy di chuyển điện hóa tại Việt Nam và củng cố vị thế của VinFast trên thị trường”.

Lãnh đạo VinFast khẳng định, thị trường Việt Nam sẽ vẫn là động lực doanh thu chính của công ty trong năm nay, các thị trường quốc tế vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của VinFast. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng thương hiệu và mở rộng mạng lưới phân phối để khai thác tối đa tiềm năng của các thị trường nước ngoài.