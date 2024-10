Doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng lãi đậm

TPO - 9 tháng đầu năm nay, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 6.811 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 3.010 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch; Công ty CP Vinhomes đạt lợi nhuận hợp nhất sau thuế 20.600 tỷ đồng.

Ngày 30/10, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III, với doanh thu thuần đạt 33.323 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Quý vừa qua, doanh thu tài chính cao gấp 3 lần cùng kỳ với gần 5.498 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi nhận hơn 1.555 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí khác, Vinhomes báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 8.980 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 69.910 tỷ đồng và tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 90.923 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 20.600 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, Vinhomes có tổng tài sản 524.684 tỷ đồng (tăng 18% so với đầu năm), vốn chủ sở hữu đạt 215.966 tỷ đồng (tăng 18,3% so với thời điểm 31/12/2023).

Trong quý III, Vinhomes tiếp tục ra mắt các phân khu mới tại các đại dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản đang khởi sắc. Cụ thể, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) mở bán Hoàng Gia và Đảo Vua - hai phân khu sở hữu kiến trúc ấn tượng bậc nhất. Tại khu vực phía Nam, phân khu căn hộ The Opus One (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức) do Vinhomes hợp tác phát triển cùng đối tác Nhật Bản - Samty cũng đã ra mắt vào ngày 28/8.

Tương tự, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) đạt doanh thu từ hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ở mức 1.983 tỷ đồng, tăng 2,2% so với quý II. Tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 2.077 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 6.811 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch cả năm), lợi nhuận sau thuế đạt 3.010 tỷ đồng (đạt 68% kế hoạch). Đáng chú ý, quý vừa qua, Vincom Retail đã thu hồi khoản cho vay 2.350 tỷ đồng từ các bên liên quan.

Tại thời điểm 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền của Vincom Retail đạt 4.885 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 3.010 tỷ đồng lên 40.837 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 5.521 tỷ đồng lên 53.175 tỷ đồng.