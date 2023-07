BlackPink đăng ảnh gợi cảm trước giờ diễn ở Mỹ Đình

TPO - Trước giờ lên sân khấu biểu diễn tại Hà Nội, Rosé đăng nhiều khoảnh khắc biểu diễn ở Pháp. Nữ ca sĩ và chị cả nhóm BlackPink còn check-in Việt Nam khi có mặt tại Hà Nội.

Ít giờ trước buổi mở màn đêm nhạc Born Pink Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, mọi động thái của thành viên nhóm BlackPink đều được quan tâm. Trước giờ lên sân khấu biểu diễn, Rosé gây chú ý khi đăng bức ảnh check-in trước gương lên trang cá nhân.

Đây là bức ảnh Rosé chụp tại hậu trường concert Born Pink diễn ra tại Pháp. Trong ảnh, Rosé diện áo khoét eo táo bạo, khoe thân hình mảnh mai. Nhiều người nói vui cô đang "xin vía" để đêm nhạc diễn ra thành công.

Rosé đồng thời đăng ảnh check-in tại Hà Nội, Việt Nam, chụp ảnh giỏ hoa chào mừng BlackPink đến Hà Nội. Trên giỏ hoa có ghi cả tiếng Việt Nam và tiếng Anh với nội dung: "Chào mừng Rosé đến Việt Nam. Chúc bạn ngày cuối tuần tuyệt vời tại Việt Nam".

Chị cả nhóm BlackPink là Jisoo cũng đăng ảnh cảm ơn đơn vị tặng hoa khi cô sang Việt Nam. Nữ ca sĩ hào hứng với sự chào đón của cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Cô đồng thời chia sẻ ảnh tour diễn Born Pink cùng dòng chữ "Sớm gặp các bạn tại Việt Nam" bằng tiếng Anh.

Bốn thành viên nhóm BlackPink có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào rạng sáng 29/7. Sự kiện nhóm nhạc nữ hiện nổi tiếng nhất Hàn Quốc sang Việt Nam thu hút sự quan tâm của truyền thông, dư luận.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, nhiều bạn trẻ có mặt từ đầu giờ chiều ngày 28/7, xếp hàng trước cửa sân bay để mong gặp mặt thần tượng. Dù đợi đến đêm muộn, người hâm mộ không phàn nàn, có phần háo hức hơn.

Born Pink là tour diễn thế giới thứ hai của BlackPink, bắt đầu từ tháng 10/2022. Hà Nội, Việt Nam là điểm đến cuối cùng trên tổng số hơn 60 đêm diễn khắp thế giới. Hai đêm nhạc của BlackPink tại Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, ghi nhận ban đầu thu hút khoảng 67.000 khán giả.

Hiện, một số người lo lắng khi Hà Nội bất chợt đổ mưa lúc 17h29. Người hâm mộ sau nhiều giờ chịu đựng nắng nóng gay gắt, tiếp tục phải đối phó với mưa dông ngay trước giờ diễn ra concert.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm nay (29/7) đến ngày 31/7, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi lớn hơn. Ban ngày, Hà Nội có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 35 độ C.

Như vậy, nhiều khả năng trong hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội vào 29-30/7, người hâm mộ BlackPink phải xem diễn dưới trời mưa.