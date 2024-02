Binz đã khác khi yêu Châu Bùi

TPO - Khác với hình tượng trai hư được xây dựng trước đó, Binz thay đổi với phong cách hài hước khi gắn với nghệ danh Xuân Đan. Gần đây, nam rapper thực hiện chuyến thiện nguyện mang Tết đến trẻ em vùng cao.

Binz công khai mối quan hệ với Châu Bùi hồi tháng 12/2022. Từ ngày yêu bạn gái người mẫu, nam rapper dần thoát khỏi hình tượng trai hư. Thông qua những sản phẩm gần đây, hình tượng Binz khác hẳn so với thời Bigcityboi.

Ở EP Đan Xinh in Love, với ca khúc nổi nhất là Hit Me Up, Binz mang chất trữ tình nhiều hơn vào sản phẩm âm nhạc.

Khán giả nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Binz từ khi yêu Châu Bùi. Nam rapper thường xuyên thể hiện tình cảm với bạn gái theo cách hài hước. Phong cách âm nhạc của Binz cũng từ đó thay đổi.

Dễ nhận thấy nhất trong năm qua, hình tượng Xuân Đan của Binz được khán giả đón nhận nhiều hơn. Nam rapper cho biết anh ghép từ Xuân cùng tên thật Đan để tạo ra hình ảnh Binz hài hước trong tình yêu. Nhưng vượt lên định nghĩa tình yêu đôi lứa, Xuân Đan đại diện cho những yêu thương, san sẻ lớn hơn cho cộng đồng.

Gần đây, Binz giữ phong độ "nhà thơ" khi thực hiện chiến dịch Xuân Đan(g) đến bên em. Ra mắt dịp Tết Giáp Thìn, tên chương trình có ý nghĩa mùa xuân đang đến, cùng hàm ý Xuân Đan (biệt danh mới của rapper) đến với các em.

Chiến dịch mang mùa xuân đến các em nhỏ có điều kiện khó khăn khắp cả nước. Binz dự kiến tổ chức từ thiện định kỳ hàng năm ở các địa điểm khác nhau, bắt đầu từ quê hương Gia Lai của nam rapper.

Binz tổ chức chuyến thiện nguyện ở thôn Hra, xã IA Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai cùng Gonzo và 16 Typh. Nam rapper giao lưu cùng 150 em nhỏ đồng bào Jrai với nhiều hoạt động như vẽ tranh, tô tượng, dạy nhạc. Chương trình thiết kế nhiều tập tục ngày Tết như tặng bao lì xì, bữa cơm ngày Tết, thay quần áo du xuân...

Cùng dự án thiện nguyện, Binz thực hiện MV Xuân Đan(g) đến bên em, phối hợp với Gonzo, CHARLES. Hình ảnh trong MV lấy tư liệu trong chuyến đi về thôn Hra, đánh dấu năm mới với sản phẩm âm nhạc ý nghĩa cho cộng đồng.

Những năm qua, Binz và các nghệ sĩ thuộc công ty có nhiều hoạt động như Quỹ mổ tim trẻ em thông qua MV Don't Break My Heart, Chuyến đi mơ ước, chiến dịch Muzik Dập dịch với thông điệp góp nhạc đổi gạo cho hoàn cảnh khó khăn.