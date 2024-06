Bình Dương có thêm mô hình bảo vệ an ninh, trật tự mới

TPO - Dự kiến từ tháng 7 tới, Bình Dương sẽ thành lập và ra mắt Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Lực lượng này được hưởng chế độ hàng tháng, kèm phụ cấp tuần tra ban đêm.

Ngày 7/6, HĐND tỉnh Bình Dương cho biết đã thông qua Nghị quyết về thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí ở ấp, khu phố thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn. Mỗi ấp hoặc khu phố thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc xã được bố trí từ 3 đến 5 thành viên. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thuộc phường, thị trấn được bố trí từ 5 đến 9 thành viên.

Về chính sách hỗ trợ, chế độ hỗ trợ hàng tháng với mức từ 4,5 – 5 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ bồi dưỡng khi được triệu tập, tuần tra ban đêm 150 nghìn đồng/người/đêm. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm quốc phòng thì hưởng mức hỗ trợ tăng thêm là 70 nghìn đồng/người/ngày.

Hàng tháng được hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định về Bảo hiểm xã hội tự nguyện mức đóng thấp nhất; hàng năm được hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Mức hỗ trợ hàng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tương đương với mức Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay đang được hưởng và cao hơn mức hỗ trợ của lực lượng Bảo vệ dân phố đang được hưởng.

HĐND tỉnh Bình Dương đánh giá, các chính sách hỗ trợ là cần thiết và phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm góp phần động viên, khuyến khích các lực lượng này tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để bảo đảm lực lượng này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 tới.

Như vậy, ngoài lực lượng công an, dân phòng, dân quân, Bình Dương sẽ có thêm Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, đảm bảo sự bình yên cho người người dân.

Tại tỉnh Bình Dương, mới đây cũng thành lập mô hình Lực lượng Cơ động bán chuyên trách hỗ trợ công an chính quy tổ chức tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng này thuộc biên chế của UBND cấp huyện, số lượng tùy thuộc vào tình hình và nhu cầu thực tế của mỗi địa phương.

Bình Dương có hơn 2,6 triệu dân cùng với số người tạm trú đông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Do đó, việc thành lập các mô hình bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương này là rất cần thiết.