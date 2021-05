Biên phòng và Công an đuổi bắt ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Ngày 16/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm giữ hình sự nghi phạm thực hiện vụ trộm hiệu vàng Anh Trung (khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn).

TPO - Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 15/5 trên phố Thiên Lôi (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) khiến 2 người tử vong.

TPO - Chiều 16/5, công an và người dân phối hợp bắt giữ nghi can dùng dao đâm gục tài xế taxi cướp tài sản xảy ra trên đường Cienco 5 (Thanh Oai, Hà Nội).

TPO - UBND tỉnh Bắc Giang đã cung cấp xong các tài liệu liên quan tới một số dự án do Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an.

TPO - Tối ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Danh Tường (24 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.