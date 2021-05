Biên phòng và Công an đuổi bắt 3 ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Nhớ lại cảnh đồng đội chia nhau tiền "chạy án" sau khi tha bổng nhóm đối tượng ma túy, cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa chia sẻ, có người dùng cả tiền bạc, tình cảm mua chuộc nhưng lương tâm và trách nhiệm không cho phép nên ông đã nộp đơn tố cáo tới Viện KSND Tối cao và Thanh tra Bộ Công an.

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi Công an tỉnh và các cơ quan liên quan về việc xác minh, làm rõ nguyên nhân làm lây lan dịch, trong đó có trách nhiệm nhà xe chở công nhân mắc COVID – 19.

TPO - Tối ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Danh Tường (24 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.