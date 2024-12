Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

TPO - Hôm nay (20/12), một vùng áp thấp hình thành trên khu vực phía nam của Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới, gây mưa lớn cho khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong dịp Noel.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 60-65%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, sau đó là áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày tới có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 23-26/12, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, trọng tâm là Huế đến Khánh Hòa có thể đón mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.

Tây Nguyên trong hai ngày 24-25/12 cũng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ ngày 26/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ trong thời gian từ 24-25/12 và 28-30/12 cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày 24-25/12 miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tại các tỉnh miền Bắc trong dịp Noel (24-25/12) thời tiết khá thuận lợi khi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10-13 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 13-15 độ, ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ.