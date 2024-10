Biến động lượng kiều hối đổ về TPHCM

TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, lượng kiều hối chuyển về trong quý III năm nay giảm 4,1% so với quý II, song lượng kiều hối chuyển về trong 9 tháng đầu năm đạt 7,4 tỷ USD, bằng 78,1% so với cả năm 2023 và tăng 10,5% so cùng kỳ.