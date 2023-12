BIDV được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Giải thưởng được trao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 - CSI 2023”, là sự ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong hoạt động phát triển bền vững, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng xanh, ngân hàng xanh, vì một nền kinh tế xanh.

Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 diễn ra ngày 13/12/2023 tại Hà Nội, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức. Tại Lễ Công bố, BIDV lần thứ 5 được vinh danh nằm trong Top Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, BIDV đã xác lập mục tiêu “kiến tạo giá trị bền vững” ngay từ khi xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong tổ chức triển khai hoạt động ngân hàng, trong đó BIDV xác định đưa tín dụng xanh, tài trợ xanh và xây dựng ngân hàng xanh trở thành một trong những nội dung ưu tiên trong chiến lược phát triển.

BIDV đã nghiên cứu xây dựng khung tài chính xanh trên tất cả các mảng hoạt động để đảm bảo tổ chức, vận hành và quản trị ngân hàng theo đúng chiến lược phát triển bền vững đã đặt ra. Hiện tại, BIDV đã ban hành 03 khung tài chính xanh bao gồm: Khung quản lý rủi ro môi trường – xã hội áp dụng cho các khoản vay từ nguồn vốn quốc tế (ESMS); Khung khoản vay bền vững; Khung trái phiếu xanh. Qua đó, BIDV thiết lập các nền tảng cơ sở cho hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn và quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính bền vững tại Ngân hàng.

Với cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững, BIDV đã triển khai nhiều chương trình tín dụng xanh ưu đãi từ nguồn vốn thương mại, vốn ủy thác, đặc biệt là từ phát hành trái phiếu xanh, dành cho các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo; năng lượng sạch; các ngành sản xuất và tiêu dùng phát thải carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu… Đồng thời, BIDV xác định các tiêu chí lựa chọn dự án, quản lý, giám sát tín dụng để tạo lập và duy trì danh mục tín dụng xanh có chất lượng cho ngân hàng.

Tính đến hết Quý III/2023, BIDV đã tài trợ cho hơn 1.500 khách hàng với 1.900 dự án/phương án tín dụng xanh. Tổng dư nợ đạt khoảng 71.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% tổng dư nợ của BIDV, tăng khoảng 11% so với năm 2022; trong đó dẫn đầu là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với dư nợ là 57.000 tỷ đồng, chiếm 86% tổng dư nợ lĩnh vực xanh với 1.600 dự án của 1.300 khách hàng; tiếp đến là lĩnh vực bảo vệ môi trường thiên nhiên, khôi phục môi trường sinh thái và phòng chống thiên tai với dư nợ 7.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 11%. Tháng 10/2023, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may trong quá trình chuyển dịch xanh theo hướng phát triển bền vững, BIDV đã triển khai gói tín dụng dệt may xanh trị giá 4.200 tỷ đồng với các chính sách hấp dẫn về lãi suất, tài sản đảm bảo và tỷ giá…

Bên cạnh việc cấp tín dụng xanh từ nguồn vốn thương mại, BIDV còn nhận được sự tin tưởng của nhiều định chế tài chính quốc tế như WB, AFD, EIB cung cấp nguồn vốn ủy thác cho vay dự án xanh thông qua BIDV; tổng giá trị đạt hơn 490 triệu USD. Trong đó, tiêu biểu là nguồn vốn của WB trị giá 202 triệu USD cho Dự án năng lượng tái tạo; nguồn vốn AFD trị giá 100 triệu USD cho Hạn mức tín dụng xanh SUNREF; nguồn vốn EIB trị giá 30 triệu USD cho vay các dự án bảo vệ môi trường… Tính đến thời điểm hiện tại đã có 24 dự án tham gia các chương trình này với tổng dư nợ khoảng 3.800 tỷ đồng.