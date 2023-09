BIC chi trả hơn 770 triệu đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại BIDV Buôn Hồ

Ông N.Q.T (trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) là khách hàng vay vốn tại Chi nhánh BIDV Buôn Hồ. Sau khi được cán bộ BIDV tận tình tư vấn sản phẩm bảo hiểm Người vay vốn BIC Bình An, khách hàng đã đồng thuận và tự nguyện tham gia bảo hiểm cho khoản vay của mình.

Vào ngày 19/7/2023, khi đang lao động tại vườn của gia đình, ông T không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình ông T., BIC Tây Nguyên (đơn vị cấp đơn bảo hiểm cho ông T.) đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới thân nhân khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình và BIDV Buôn Hồ thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định.

Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông N.Q.T là 770.949.624 đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bồi thường; trợ cấp mai táng phí.

Thời gian qua, BIC Bình An đã thay mặt hàng nghìn khách hàng trả nợ cho ngân hàng, giúp đỡ gia đình khách hàng nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sản phẩm BIC Bình An đã được đông đảo khách hàng vay vốn tại BIDV đón nhận. Ngoài ra, việc khách hàng tham gia bảo hiểm Người vay vốn đã giúp ngân hàng có thêm công cụ quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn tài chính trong suốt thời gian cấp tín dụng cho khách hàng.

Đến nay, BIC đã triển khai thành công sản phẩm bảo hiểm Người vay vốn trên toàn quốc, sản phẩm này đã trở thành điểm tựa cho cả khách hàng và ngân hàng trong suốt quá trình cấp tín dụng. Tại BIDV, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính khoản vay của mình, qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống, giảm được gánh nặng cho người thân hoặc không bị thanh lý tài sản khi rủi ro xảy ra.