Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải giao nhiệm vụ tổ chức Đoàn trong tỉnh tham gia thực hiện chuyển đổi số và thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế. Trong đó, tăng số lượng người sử dụng "C-Thainguyen" và giúp nông dân có điều kiện, sử dụng giao dịch bán sản phẩm nông sản; quảng bá du lịch trên mạng.

Ngày 11/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Thái Nguyên, có bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng 294 đại biểu đại diện hơn 93 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

12 chỉ tiêu và 9 đề án trọng tâm

Với tinh thần hành động "khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo", Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Trong đó, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 2,5 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên; tham gia hỗ trợ 14 xã khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; thanh niên được hỗ trợ vay vốn 50 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế mới; 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 250 nghìn lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 50 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm.

Phấn đấu bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho 100.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tối thiểu 50.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ; tối thiểu có 10.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em, 20.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp...

Trong nhiệm kỳ sẽ tập trung triển khai 9 đề án, chương trình trọng tâm về đào tạo bồi dưỡng và xây dựng giá trị hình mẫu cán bộ Đoàn; nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; không gian bản đồ số các địa chỉ đỏ; phong trào "Tôi yêu Thái nguyên".

Bán nông sản và quảng bá du lịch văn hóa trên mạng

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: Trong thời gian vừa qua, Thái Nguyên đã vững vàng trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

Năm 2021, kinh tế phát triển đạt mức tăng trưởng 6,51%, cao gấp 2,5 lần bình quân chung của cả nước; giá trị xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD, đứng thứ 4 toàn quốc; thu ngân sách đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Bước sang năm 2022, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội cơ bản tăng. Trong 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,93% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 25 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.575 tỷ đồng. Bộ chỉ số và xếp hạng về cải cách thủ tục hành chính, Chuyển đổi số ngày càng được cải thiện.

"Những thành tựu đạt được, có sự đóng góp không nhỏ và rất quan trọng của thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh Thái Nguyên", bà Hải ghi nhận.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 2,16%.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thanh Hải đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Thái Nguyên; đề nghị Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong việc xây dựng lớp thanh niên Thái Nguyên thời kỳ mới luôn có khát vọng, luôn sáng tạo, đoàn kết, có bản lĩnh đối mặt khó khăn thử thách và tăng cường hội nhập với thanh niên trong nước và quốc tế.

Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực; trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tích cực tiên phong trong công tác chuyển đổi số và thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế.

"Chuyển đổi số là chìa khóa giúp tỉnh Thái Nguyên thực hiện ước mơ, khát vọng của mình. Chúng tôi giao các đồng chí hai nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất trong một năm nữa tăng gấp đôi số lượng người sử dụng "C-Thainguyen", từ 300 nghìn người lên 600 nghìn người. Thứ hai, giúp bà con nông dân có điều kiện, sử dụng giao dịch bán nông sản trên mạng và quảng bá du lịch trên mạng", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các đại biểu và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh cài đặt ứng dụng nền tảng công dân số Citizen Thái Nguyên "C-Thainguyen" và lan tỏa đến người thân, những người xung quanh. Bởi vì trên ứng dụng có đầy đủ thông tin của tỉnh, có sự tương tác của người dân với chính quyền và sự mong muốn được nhận góp ý qua công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo nói chung.