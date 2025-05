Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm, động viên thợ lò Hà Lầm

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã đến thăm, động viên công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp xuống lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm ở mức -300 – một trong hai lò chợ hiện đại nhất hiện nay của TKV. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã thăm hỏi, tặng quà và ghi nhận tinh thần lao động của đội ngũ thợ lò đang làm việc trong điều kiện đặc thù dưới hầm sâu.

Ông Vũ Ngọc Thắng – Giám đốc Công ty Than Hà Lầm cho biết, đơn vị hiện có hai lò chợ cơ giới hóa đồng bộ với công suất 1,2 triệu tấn/năm và 600.000 tấn/năm, là một trong những đơn vị sản xuất than hầm lò quy mô lớn, hiện đại của TKV. Nhờ làm tốt công tác đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, Công ty đã không ngừng nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu lao động thủ công trong các khâu khai thác, đào lò, vận tải hầm lò.

Nhiều năm qua, sản lượng của Công ty luôn đạt trên 2 triệu tấn/năm. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, sản lượng than nguyên khai đạt gần 800.000 tấn, dự kiến cả năm đạt 2,4 triệu tấn. Tỷ lệ tiêu thụ than đạt 35,3% kế hoạch năm. Hiện công ty có 3.450 lao động, trong đó có trên 1.500 thợ lò. Mức thu nhập bình quân đạt gần 21 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của Than Hà Lầm trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục quan tâm nâng cao điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống tinh thần cho công nhân, đặc biệt là lực lượng trực tiếp sản xuất dưới hầm lò.

Ông Ngô Hoàng Ngân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên ổn định sản xuất. Ông cho biết TKV đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2025, với sự đóng góp lớn từ các đơn vị tiêu biểu như Than Hà Lầm.

Tập đoàn cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt là về chính sách nhà ở cho công nhân lao động ngành Than nhằm giúp người lao động yên tâm gắn bó, xây dựng ngành Than và tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững.