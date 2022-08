Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi, động viên gia đình 3 chiến sĩ hy sinh

TPO - Sáng 2/8, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Bí Thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng thăm và động viên gia đình các đồng chí: Trung tá Đặng Anh Quân (sinh năm 1977; Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, trú tại số 3, ngách 61, ngõ 1002, đường Láng, Đống Đa); Trung úy Đỗ Đức Việt (sinh năm 1998; cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, trú tại số 16, ngõ 30, Văn La, Phú La, Hà Đông); Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 2003; chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, trú tại 103B - C3 khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Ông Dũng cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân của các đồng chí khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng.

Theo ông Dũng, những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đại diện gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng như các địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ vượt qua mất mát đau thương này, sớm ổn định cuộc sống.

Đôi mắt đỏ hoe, chú của Trung tá Đặng Anh Quân nghẹn ngào tâm sự: "Khi gia đình nhận được tin cháu hy sinh, tất cả đều sững sờ. Trong tâm trí của tôi, Quân là một người cháu rất ngoan, hiền, ít nói, luôn quan tâm chăm sóc cho mẹ và em gái. Giờ cháu hy sinh, không biết khi nào gia đình mới có thể vực lại sau cú sốc này..."