Hà Nội: Kiến nghị có chính sách sớm triển khai trường đua ngựa Sóc Sơn

TPO - Huyện Sóc Sơn kiến nghị thành phố báo cáo Chính phủ có chính sách để dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn sớm được triển khai thực hiện; có ý kiến với Bộ GTVT đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư Sân bay quốc tế Nội Bài.

Chiều 28/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cho biết, năm 2021 và 7 tháng năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện vẫn được duy trì ổn định.

Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 18.223 tỷ đồng (tăng 4,97% so với năm 2020) và thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng/người/năm. 7 tháng năm 2022, kinh tế huyện phục hồi tích cực, tăng 7,95% so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách đạt 557,8 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố hiện còn 0,42%.

Sóc Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Hiện nay, huyện đang xây dựng đề án, phấn đấu năm 2022 có 3 xã (Đức Hòa, Phù Lỗ và Phù Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn nêu 10 nhóm vấn đề kiến nghị, đề xuất, trong đó, huyện đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn rà soát quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường đồng thời với việc lập quy hoạch vùng huyện; tiếp tục nghiên cứu quy hoạch đô thị sân bay Nội Bài; chỉ đạo cập nhật, bổ sung một số nội dung về quy hoạch bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận vào điều chỉnh quy hoạch giao thông, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện về đầu mối giao thông...

Huyện cũng kiến nghị thành phố báo cáo Chính phủ có chính sách để dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn sớm được triển khai thực hiện; có ý kiến với Bộ GTVT đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư Sân bay quốc tế Nội Bài; đồng thời, thành phố sớm đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án lớn trên địa bàn như: Khu sinh thái hồ Đồng Quan; khu tổ hợp y tế 100ha; khu logistic phía Bắc sân bay Nội Bài; khu đô thị và công viên trung tâm đô thị vệ tinh Sóc Sơn; trường quay ngoài trời…

Bám sát định hướng phát triển là thành phố thuộc Thủ đô

Thay mặt Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh hàng loạt những hạn chế còn tồn tại đang tác động rất lớn đến sự phát triển đi lên của Sóc Sơn, khiến huyện chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế để tạo bước phát triển lớn mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề ra các giải pháp đồng bộ khắc phục từng hạn chế, yếu kém. Ban Cán sự đảng UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ huyện và các sở, ban, ngành tích cực phối hợp thực hiện.

Tất cả phải hướng đến việc giải quyết nhanh chóng vấn đề thiếu quy hoạch, trước hết là quy hoạch rừng; thúc đẩy các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn, làm đến đâu dứt điểm đến đó; giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, huyện phải đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở bằng các giải pháp căn cơ, bài bản với tầm nhìn dài hạn.

Để tạo sức bật mới trong phát triển, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó huyện Sóc Sơn cùng với huyện Mê Linh, Đông Anh được định hướng phát triển là thành phố phía Bắc của Thủ đô gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, sinh thái.

Nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện, ông Dũng cho biết, thành phố sẽ giao cho huyện thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Mặc dù chỉ có 2km chạy qua, nhưng khối lượng công việc và nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn.

Liên quan đến công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhạy cảm nên các cơ quan liên quan và huyện Sóc Sơn phải thực hiện thật tốt, triển khai đồng bộ các dự án, công trình, giải pháp; bảo đảm an ninh, an toàn. Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp với chủ đầu tư nhà máy điện rác để hoàn tất thủ tục, nhanh chóng nâng công suất để nâng cao hiệu quả xử lý rác cho thành phố.

Tháng 5/2022, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo xã Tân Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì mới liên quan đến dự án trường đua ngựa - vốn được quy hoạch sử dụng gần hết cánh đồng của thôn Xuân Dục và một phần đất của xã Phù Linh. "Địa phương cũng đã kiểm đếm, đo đạc, cắm mốc giới dự án, nhưng chưa có thông tin gì mới về việc triển khai dự án. Bà con nhân dân vẫn canh tác trồng cấy trên cánh đồng. Thời gian trước thì có việc di chuyển một số ngôi mộ khỏi khu vực dự kiến triển khai dự án", đại diện lãnh đạo xã Tân Minh thông tin. Vị lãnh đạo xã Tân Minh cũng cho biết, đang tiếp tục chờ thông tin từ thành phố và huyện liên quan đến việc triển khai dự án này. Cũng rất may mắn khi chưa bàn giao mặt bằng, người dân vẫn canh tác được để tránh lãng phí trong thời gian dài vừa qua. Vị lãnh đạo xã Tân Minh cũng cho biết, đang tiếp tục chờ thông tin từ thành phố và huyện liên quan đến việc triển khai dự án này. Cũng rất may mắn khi chưa bàn giao mặt bằng, người dân vẫn canh tác được để tránh lãng phí trong thời gian dài vừa qua. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một vài người dân đang canh tác trên cánh đồng thôn Xuân Dục cho biết, họ cũng nghe được thông tin việc xây dựng dự án trường đua ngựa sẽ thu hồi ruộng của họ, nhưng một vài năm qua, chưa thấy triển khai. "Chúng tôi vẫn tiếp tục cấy trồng. Khi nào có thông tin chính thức thì tính sau", một người dân chia sẻ.