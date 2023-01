Bí thư Hà Nội: Cấp trên phải làm gương cho cấp dưới

TPO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành và từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở phải triển khai tổ chức thực thi nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu; bảo đảm thực chất, hiệu quả; cấp trên làm gương cho cấp dưới.

Chiều 30/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Báo cáo tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đón Xuân Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Nhân dân phấn khởi treo cờ, kết hoa đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân. Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, quân dân Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng tổ chức thành công các hoạt động vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023 đạt yêu cầu như kế hoạch đề ra. Kết quả này là động lực cho thành phố thêm khí thế để bước vào năm mới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm Quý Mão 2023 dự báo khó khăn hơn năm 2022, để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7-7,5% so với năm 2022 là nhiệm vụ rất khó khăn. Trong khi đó, thành phố tiếp tục thực hiện nhiều chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng như hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, sửa đổi Luật Thủ đô, hoàn thiện các quy hoạch chung, tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích văn hóa lịch sử...

Theo ông Dũng, trên các lĩnh vực, thành phố còn tồn tại những hạn chế phải khắc phục, như trong những ngày đầu năm, công tác tổ chức lễ hội tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hiệu quả công tác quản lý...

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm mới như Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất, ông Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành và từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở phải triển khai tổ chức thực thi nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu; bảo đảm thực chất, hiệu quả; cấp trên làm gương cho cấp dưới.

“Đến giờ này, đề nghị không vui chơi, hội hè gì nữa; từng đồng chí trong ngày, trong giờ làm việc phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng chí nào để xảy ra vi phạm, thành phố sẽ xử lý nghiêm”, ông Dũng nói.

Nhấn mạnh cách làm hay trong tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội ở một số địa phương vừa qua, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục phát huy khí thế và sự ủng hộ của nhân dân để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là phải coi sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố quyết định, nhất là trong thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó.

Cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của người dân

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án tại huyện Thường Tín.

Theo Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, đến ngày 18/1, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được 38,32ha đất nông nghiệp/134,53ha (đạt 28,4%), với 645 hộ. Tổng số tiền đã chi trả là 346,471 tỷ đồng tại 6 xã: Hiền Giang, Khánh Hà, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Ninh Sở.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân huyện Thường Tín, cùng các xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án có ý nghĩa quan trọng vành đai 4; qua đó đã đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là nhiệm vụ khó trong việc di dời phần mộ trên địa bàn.

Ông Dũng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ, đồng tình của người dân đối với chủ trương, chính sách của nhà nước, đặc biệt, nhiều gia đình đã chủ động, tích cực di dời phần mộ của người thân để bàn giao sớm mặt bằng.

Bí thư Thành ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền huyện, xã, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; phát huy truyền thống đất danh hương, huyện Anh hùng, quyết tâm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án như kế hoạch đề ra.