Bí thư Cần Thơ yêu cầu làm rõ vì sao 'dư thừa' hoa trái dịp Tết

Ngày 27/1, tại cuộc họp giao ban nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, qua báo cáo và các ý kiến cho thấy, người dân thành phố đã có một cái tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm…; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động… nhìn chung được thực hiện rất tốt. Việc bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, kể cả mặt hàng xăng dầu… Tuy nhiên, đối với mặt hàng như hoa, cây kiểng, trái cây… vẫn có tình trạng dư thừa và không chỉ ở Cần Thơ mà còn nhiều địa phương khác. Ông Mạnh đề nghị các ngành liên quan đánh giá lại nguyên nhân do đâu, do nguồn cung tăng quá cao so với nhu cầu của người dân, hay là do nhu cầu, sức mua của người dân giảm sút, để đánh giá xu thế tiêu dùng… Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí được tổ chức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, nhiều điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch… Đặc biệt là hoạt động bắn pháo hoa sau 3 năm dừng do đại dịch COVID-19. Ngành du lịch tăng trưởng tốt về lượng khách tham quan, lưu trú và doanh thu tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để duy trì thu hút du khách đến và chi tiêu, ở lại với thành phố thì cần có những chương trình, sáng kiến thúc đẩy thêm cho lĩnh vực này… “Bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo các hoạt động công vụ diễn ra thông suốt ngay ngày hôm nay để phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Triển khai các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng ăn tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của thành phố và của người dân, tạo ra một khí thế mới với quyết tâm cao hơn ngay từ đầu năm để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho năm 2023" - Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo. Sáng 27/1, ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, tại Cần Thơ các hoạt động đã trở lại sôi động, đường phố nhộn nhịp trong khi các điểm du lịch khá đông du khách. Cảnh Kỳ