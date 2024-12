Bí thư Bình Dương ra ‘tối hậu thư’ cho dự án mở rộng quốc lộ 13 đang chậm tiến độ

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã đi kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Dự án này chậm tiến độ gây khó khăn cho người dân sinh sống bên đường, ông Lợi đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước 30/4/2025, không thể kéo dài mãi.

Ngày 4/12, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm trên địa bàn.

Khi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thuận An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/1/2025, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2025. Trên tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các đơn vị, địa phương nỗ lực để dự án sớm hoàn thành, không thể kéo dài mãi.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương được khởi công tháng 4/2022, đoạn từ ngã tư Lê Hồng Phong (thành phố Thủ Dầu Một) đến cổng chào Bình Dương (thành phố Thuận An), với chiều dài khoảng 12,7km, tổng mức đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng, theo hình thức BOT.

Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương được mở rộng thành 40,5m, nâng từ 6 làn xe lên 8 làn xe và có thêm 2 cầu vượt. Dự án có khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó phần lớn ở thành phố Thuận An.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 được khởi công vào tháng 4/2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2023, tuy nhiên tiến độ đã bị chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác di dời lưới điện, giải phóng mặt bằng. Đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

“Ba ca, bốn kíp” làm xuyên tết để đảm bảo tiến độ

Cùng ngày, Bí thư Nguyễn Văn Lợi đã đến kiểm tra Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ông yêu cầu thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; vận dụng đầy đủ các chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng. Yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương “làm ba ca, bốn kíp”, làm xuyên tết để đảm bảo tiến độ.

Đường Vành đai 3 TPHCM đi qua Bình Dương dài khoảng 26,6 km, trong đó đoạn nút giao Tân Vạn dài 2,37 km, đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn dài 8,9 km và đoạn đi trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng chia làm 2 phần là xây lắp và đền bù. Hiện nay các đơn vị đang tập trung thực hiện ở nút giao Tân Vạn và đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn.

Tỉnh Bình Dương đã tập trung giải phóng mặt bằng theo tiến độ khởi công của các gói thầu. Về giải ngân, đã chi bồi thường 7.770 tỉ đồng.

Theo UBND thành phố Thuận An, hiện nay đang thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho người dân thuê nhà để di dời ra khỏi khu vực thực hiện dự án. Hiện còn vướng đoạn giao nhau với đường Cách Mạng Tháng 8 và đường An Thạnh 23. Thành phố Thuận An đã họp với người dân, sẽ tái định cư và giải quyết chính sách cho người dân. Trong tháng 12/2024 người dân sẽ bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thuận An, ông Lợi đề nghị địa phương tạo nguồn vốn từ đấu giá quỹ đất công trên địa bàn cùng với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và một số doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn đoạn đi qua thành phố Thuận An có chiều dài khoảng 13 km. Địa phương đã đầu tư hoàn chỉnh đoạn khoảng 1,8 km, đoạn từ giáp rạch Bình Nhâm đến rạch Lái Thiêu. Còn lại khoảng 11 km chưa triển khai thực hiện.

Đoạn tuyến còn lại được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó, đoạn qua Cảng An Sơn sẽ do Công ty Thanh Lễ làm chủ đầu tư.

Đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.497 tỷ đồng và đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.498 tỷ đồng, đang trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Đối với đoạn từ cảng An Sơn đến giáp Thủ Dầu Một, UBND tỉnh đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông tỉnh triển khai thực hiện.