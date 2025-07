Bí mật đằng sau gói mì Hảo Hảo

Đằng sau mỗi gói mì Hảo Hảo chỉ vài nghìn đồng là cả một hành trình bền bỉ, một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, được đầu tư hàng chục triệu USD và vận hành bởi hàng nghìn con người với sự tâm huyết trong từng công đoạn. Tất cả đều hướng đến lời hứa "Cook happiness" – cống hiến cho xã hội thông qua ẩm thực.

Ra đời vào năm 2000, mì Hảo Hảo nhanh chóng trở thành món mì ăn liền quốc dân được yêu thích của hàng chục triệu người Việt. Hương vị đậm đà, hợp khẩu vị, giá cả phải chăng cùng tính tiện lợi đã giúp sản phẩm này trở thành một phần không thể thiếu trong mọi căn bếp – từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để tạo nên từng sợi mì chất lượng, là cả một sự kết tinh giữa công nghệ tiên tiến Nhật Bản, quy trình sản xuất nghiêm ngặt đạt chuẩn quốc tế và sự tận tâm của hàng nghìn con người phía sau.

Quy trình sản xuất chuẩn Nhật – niềm tin vững chắc

Acecook Việt Nam hiện đang vận hành 11 nhà máy, 6 chi nhánh trên khắp cả nước. Mỗi nhà máy đều được đầu tư hàng chục triệu USD, sử dụng dây chuyền sản xuất tự động hóa, và được chuyển giao trực tiếp công nghệ từ Nhật Bản. Quy trình sản xuất của mì Hảo Hảo trải qua 11 công đoạn chặt chẽ: từ trộn bột, cán tấm, tạo sợi, hấp chín, sấy/chiên, làm nguội, cấp gia vị đến đóng gói, kiểm tra chất lượng và xuất xưởng. Trung bình, mỗi phút, dây chuyền có thể sản xuất tới 600 gói mì.

Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế như: hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP; Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm BRC; Tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm IFS Food; Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Đặc biệt, Acecook còn đầu tư phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 và được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận, nhằm kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm theo đúng quy định của Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu.

Không chỉ chú trọng vào công nghệ, Acecook còn chú trọng đến chất lượng nguyên liệu đầu vào. Bột lúa mì, chiết xuất từ nghệ, rau củ sấy, thịt, tôm, trứng sấy… đều được lựa chọn kỹ càng từ các nhà cung cấp uy tín, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước, quốc tế và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chính sự nghiêm cẩn ấy đã giúp Hảo Hảo duy trì uy tín và chất lượng trong suốt 25 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Tâm huyết của hàng nghìn con người

Tại Acecook, sản xuất mì ăn liền không chỉ là công việc kỹ thuật mà là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận – từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, vận hành kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, marketing đến logistics và phân phối. Đặc biệt là đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành dây chuyền – những người làm việc với sự chuyên tâm, trách nhiệm và niềm tự hào.

Từng gói mì Hảo Hảo được ra đời như một “đứa con tinh thần”, kết tinh từ mồ hôi, công sức và tâm huyết của hàng nghìn nhân sự trong toàn hệ thống. Có thể nói, giá trị thực sự của một gói mì không nằm ở con số vài nghìn đồng, mà là ở sự tôn trọng và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

Thương hiệu gắn liền với văn hóa ẩm thực Việt

Từ hương vị tôm chua cay trứ danh, đến các sản phẩm đa dạng như Hảo Hảo vị kim chi, chay rau nấm, hay mì không gia vị, muối chấm Hảo Hảo… thương hiệu này không ngừng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường. Đây không chỉ là sự phát triển về sản phẩm, mà còn thể hiện định hướng phát triển mới của Acecook Việt Nam – "Cook happiness through innovation – đổi mới nâng tầm hạnh phúc”, mang đến các sản phẩm vị ngon đậm đà, tiện lợi tối ưu, an toàn, đáng tin cậy và dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Tính đến cuối năm 2024, Hảo Hảo đã cán mốc hơn 36 tỷ gói mì được bán ra – tương đương hơn 1,4 tỷ gói mỗi năm. Đây không chỉ là con số ấn tượng về doanh số, mà là minh chứng cho niềm tin và tình cảm mà người tiêu dùng Việt dành cho thương hiệu suốt nhiều năm qua.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm Acecook có mặt tại Việt Nam (1995 – 2025). Từ những ngày đầu tiên bán hàng, đến hành trình gây dựng thương hiệu quốc dân Hảo Hảo, tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của sự tận tâm, đổi mới và chất lượng Nhật Bản.

Hơn cả một sản phẩm thực phẩm tiện lợi, mì Hảo Hảo đã trở thành một phần ký ức, một phần bữa ăn thân quen của hàng triệu gia đình Việt. Và điều quan trọng nhất, đằng sau mỗi gói mì là câu chuyện của niềm tin và sự tử tế – những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục được gìn giữ suốt hành trình phát triển của Acecook Việt Nam.