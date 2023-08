Bị lừa vì tham gia chương trình '10 triệu đổi được 100 triệu'

TPO - Công an xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận trình báo của gia đình em H.V.B.N. (SN 2009) về việc em này làm theo hướng dẫn trên mạng xã hội và bị lừa đảo mất 10 triệu đồng.

Theo đó, ngày 24/8, khi mở facebook thấy có một đường link quảng cáo, N. truy cập và được chào mời tham gia chương trình “10 triệu đồng đổi được 100 triệu đồng”. Tin là thật, N. cung cấp số điện thoại và được một người có nick “Long Bò” kết bạn qua zalo.

Hôm sau, đối tượng này hướng dẫn N. đến xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn) nhận tiền với điều kiện phải đi một mình, không cho ai biết và trong suốt quá trình di chuyển phải bật chế độ định vị.

Đến nơi, N. tiếp tục được hướng dẫn mua 10 thẻ game, tổng trị giá 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu N. gọi video qua zalo để xem trực tiếp các thẻ game. Đối tượng cũng yêu cầu N. đưa thêm 5 triệu đồng mới nhận được tiền thưởng.

Do không đủ tiền, N. quay về nhà xin thêm thì người thân phát hiện lừa đảo nên đưa đến Công an xã Thuận Thới trình báo. Qua làm việc, N. không nhớ rõ đường link đã truy cập, còn các thẻ game không còn giá trị do đã bị nạp hết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em trong việc tham gia mạng xã hội, cẩn trọng khi đăng nhập, truy cập vào các đường link lạ, quảng cáo trúng thưởng…