Bị bắt vì gạ gẫm thiếu nữ đi nhà nghỉ

TPO - Ngày 2/2, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ một người đàn ông về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tố giác của chị H.T.T (trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) về việc Ngô Văn Định (SN 1966, trú tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang) có hành vi giao cấu với con gái chị này là N.T.N (SN 2006) trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2022. Hậu quả, cháu N có thai khoảng 5 tháng, được gia đình đưa đi phá thai.

Quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng xác định, Ngô Văn Định và N.T.N quen biết nhau và thường xuyên nói chuyện qua điện thoại di động. Cuối tháng 2/2022, Ngô Văn Định và N.T.N nói chuyện, nhắn tin với nhau qua mạng xã hội Zalo và rủ nhau quan hệ tình dục.

Sau đó, Định và cháu N đến nhà nghỉ H A (thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) để quan hệ tình dục. Sau khi giao cấu xong, Định cho cháu N số tiền 400.000 đồng. Đến đầu tháng 3/2022, Định tiếp tục đưa cháu N đến nhà nghỉ H A để quan hệ tình dục. Sau khi giao cấu xong, Định đưa 500.000 đồng cho N.

Căn cứ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua dâm người dưới 18 tuổi”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Định. Hiện Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật