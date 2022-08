BGI Group và Viettel Construction ký kết Hợp đồng gói thầu dự án BGI Topaz Downtown

Ngày 12-8-2022, Tập đoàn BGI (BGI Group) và Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) đã hoàn thành Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu thi công kết cấu, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 65 căn liền kề ( tại các lô LK12, LK14, LK15, LK16 ) của dự án BGI Topaz Downtown ( Chỉnh trang KDC tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép ) thuộc khu A – KĐT mới An Vân Dương, Tp Huế.

Tham dự lễ ký kết, về phía Chủ đầu tư – bên mời thầu Tập đoàn BGI (BGI Group) có Ông Hoàng Trọng Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Ông Hoàng Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn và các thành viên liên quan; về phía bên trúng thầu Tổng Công ty Cp Công trình Viettel (Viettel Construction) có ông Nguyễn Thái Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Trần Phước Phương – Giám đốc Chi nhánh kỹ thuật Viettel Huế và các thành viên liên quan.

Dự án chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 (Tên thương mại BGI Topaz Downtown) thuộc khu A – KĐT mới An Vân Dương tọa lạc tại phường An Đông, Tp Huế và Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI và Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC làm Chủ đầu tư theo theo quyết định số 2686/QĐ – UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong hai Dự án trọng điểm của Tập đoàn BGI tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai trong năm 2022. Dự án với tổng mức đầu tư gần 1000 tỷ gồm 211 căn Liền kề, Shophouse được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, và các khu vực tiện ích đi kèm - góp phần thay đổi lớn vào việc phát triển bộ mặt đô thị của Thành phố Huế. Dự án hiện đang nhận được sự quan tâm, tìm hiểu rất lớn từ người dân Thành phố Huế và khách hàng khắp nơi trên cả nước.

Gói thầu: Thi công kết cấu, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 65 căn nhà ở liền kề (LK12, LK14, LK15, LK16) (Gói thầu 01) là gói thầu xây dựng và hoàn thiện thượng tầng những căn liền kề đầu tiên tại dự án BGI Topaz Downtown. Đây là gói thầu quan trọng của CĐT với mong muốn đáp ứng chất lượng và tiến độ xây dựng của toàn dự án. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và lựa chọn nhà thầu, BLĐ Tập đoàn BGI Group đã chỉ đạo các thành viên và đơn vị liên quan thực hiện bằng phương thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi, công khai. Những tiêu chí, yêu cầu khắt khe mà BGI Group đề ra nhằm mục tiêu lựa chọn được những nhà thầu, đối tác có năng lực và uy tín nhất trên thị trường để đảm bảo chất lượng công trình cũng như tiến độ đề ra – mang lại những ngôi nhà đẳng cấp, chất lượng cho cuộc sống viên mãn nhất dành cho những khách hàng tương lai của dự án. Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt tại quyết định số 22/2022/QĐ-HĐQT ngày 02/08/2022. Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu đề ra là Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) – đây là nhà thầu có nhiều năng lực và kinh nghiệm trong công tác thi công, xây dựng, đã và đang thi công nhiều gói thầu lớn của các CĐT uy tín như: VinGroup, NovaLand, WTO, VFI, Trung Nam Group, Đèo Cả Group, Apec Group, Danko Group, Flamingo, Bộ Công An, EVN, CMC, VietinBank ...

Phát biểu tại Lễ ký kết Hợp đồng thi công Xây dựng, Phó Tổng Giám đốc thường trực BGI Group – Ông Hoàng Anh Tú đã yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, hoàn thành gói thầu đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về môi trường trong quá trình triển khai xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng. Với vai trò là Nhà đầu tư cũng như Tổng thầu xây lắp dự án, BGI Group cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ và đồng hành cùng Nhà thầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công dự án để công trình sớm về đích đúng hẹn. Đại diện Viettel Construction - ông Trần Phước Phương - Giám đốc Chi nhánh kỹ thuật Viettel Huế phát biểu: "Là đại diện ban lãnh đạo phụ trách điều hành trực tiếp gói thầu này, tôi sẽ luôn theo sát tiến độ dự án. Tôi cũng cam kết sẽ dành sự quan tâm tối đa đối với quá trình thực hiện dự án, đồng thời cũng cam kết dành nguồn lực tốt nhất có thể để dự án được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất”

Thông qua việc hoàn thành Lễ ký kết xây dựng và hoàn thiện mặt ngoài 65 căn liền kề tại BGI Topaz Downtown (các lô LK12, LK14, LK15, LK16), BGI Group tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín và những cam kết của mình trong việc mang lại những ngôi nhà chất lượng nhất, đảm bảo đúng tiến độ cho các cư dân tương lai của mình. BGI Group sẽ đưa BGI Topaz Downtown trở thành dự án tâm điểm phồn hoa, đẳng cấp và đáng sống bậc nhất tại thành phố Huế.

