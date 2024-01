Becamex Tokyu khởi động thị trường căn hộ Bình Dương với dự án 'căn hộ thượng lưu' đầu tiên

Becamex Tokyu nổi tiếng là Chủ Đầu Tư Nhật Bản danh tiếng đang xây dựng Khu Đô Thị tại TPM Bình Dương sau 12 năm với các dự án nhà ở tại đây như: SORA gardens I, II, The VIEW, KĐT vườn MIDORI PARK cùng các Khu Thương Mại Hikari và TTMS SORA gardens SC.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh từ liên doanh bởi Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Tokyu Nhật Bản, Becamex Tokyu là một trong số ít các CĐT vượt qua thời kỳ khó khăn trong giai đoạn khó khăn kép của kinh tế là Covid (2021 - 2022) và đóng băng bất động sản khi liên tục có các sản phẩm nhà ở với phân khúc đa dạng liên tiếp ra mắt thị trường trong thời gian gần đây như cất nóc dự án The GLORY với qui mô 1,000 căn hộ sẽ được bàn giao vào năm 2024.

Tiếp nối sự thành công đó, vào sáng nay ngày 12.1, Becamex Tokyu tiếp tục "khuấy động" thị trường bất động sản phía Nam bằng lễ động thổ dự án căn hộ phân khúc hạng A đầu tiên tại TPM Bình Dương mang tên MIDORI PARK The TEN. Dự án được tọa lạc ngay trung tâm thành phố mới thuộc khu đô thị vườn MIDORI PARK rộng 63 ha, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Thừa hưởng 56% diện tích cây xanh và mặt nước, đây là dự án mang đến các giá trị sống bền vững và các chất liệu sử dụng trong dự án thiên về giữ trọn vẹn các "tính chất tự nhiên" lần đầu tiên có tại Việt Nam góp phần tạo nên một nét đẹp rất riêng cho toàn bộ dự án.

Điểm nổi bật trong thiết kế với độ cao trần vượt trội đến 3,5m, mật độ phủ kính cao hơn 70% và sử dụng loại kính cách nhiệt Low-E (Low Emissivity) hỗ trợ cản nhiệt từ bên ngoài vào căn hộ, giúp điều hòa nhiệt độ trong căn hộ và là dự án đầu tiên sử dụng hệ kính này tại miền Nam

Đặc biệt , bể tắm nóng Onsen đầu tiên chuẩn Nhật Bản đã được CĐT tâm huyết bố trí để phục vụ cư dân The TEN tại khu vực tiện ích công cộng. Đây cũng là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên tại Bình Dương cung cấp tiện ích này.

Không gian sống thượng lưu càng được nâng tầm khi lượng căn hộ giới hạn chỉ 300 căn gồm 10 tầng. Mỗi căn hộ là một thiết kế riêng biệt, tạo nên dấu ấn của chủ nhân.

The TEN sẽ tạo ra đẳng cấp sống hoàn toàn mới khi hệ sinh thái TOKYU Garden City với 7 yếu tố môi trường: Giáo dục, làm việc, giao thông, y tế, văn hóa/giải trí, công nghệ thông tin & truyền thông ngày càng được hoàn thiện. Trong năm 2023, Bình Dương vẫn giữ vững là tỉnh dẫn đầu thu hút vốn đầu tư FDI đứng đầu cả nước, với mục tiêu phát triển Bình Dương sẽ là sự lựa chọn sinh sống cho các khách hàng am hiểu về giá trị kiến trúc, xây dựng và thiết kế bền vững trường tồn với thời gian, Becamex Tokyu tin tưởng rằng MIDORI PARK The TEN sẽ định hình khái niệm sống "thượng lưu" , tạo nên một cộng đồng tinh hoa có sức hút mới cho Bình Dương.

