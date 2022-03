Becamex IDC phối hợp Bình Dương tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hà Lan

Chiều 22/3, UBND tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hà Lan năm 2022.

Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Daniel Stork - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh; ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương; ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội các Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) và các doanh nghiệp của Hà Lan tại Bình Dương.

Tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh song tỉnh Bình Dương vẫn nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, linh hoạt trao đổi, kết nối hợp tác bằng nhiều hình thức với các bên đối tác nước ngoài và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 ước tăng 4,5% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 31,5 tỷ đô la Mỹ (tăng 13,5%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,7 tỷ đô la Mỹ (tăng 14,7%). Thặng dư thương mại năm 2021 đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ. Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước.

Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 10 tỉnh, thành phố nước ngoài, trong đó có thành phố Eindhoven và Emmen của Vương quốc Hà Lan. Nhiều công ty Hà Lan đang hoạt động thành công tại tỉnh Bình Dương như Akzo Nobel, Dutch Lady, De Heus, Nedspice, East West Seed, Unilever …

Bình Dương là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF). Liên tục trong 4 năm 2019, 2020, 2021, 2022, Bình Dương đã được ICF vinh danh là một trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới (SMART 21); Riêng năm 2021, Bình Dương được vinh danh vào Top 7 của Cộng đồng Thông minh thế giới; và sẽ tiếp tục cố gắng giữ vững danh hiệu cho năm 2022.

Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Becamex IDC đã chia sẻ về tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ và Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương. Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống logictics, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cùng các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam. Ông cho biết thêm Becamex IDC hướng đến phát triển hệ sinh thái dịch vụ y tế, giáo dục và hạ tầng xanh, tạo ra môi trường sống và làm việc tốt cho người lao động.

Trong chiến lược phát triển, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương” với quy hoạch Khu công nghiệp khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh tỷ trọng dịch vụ, đặc biệt là thương mại điện tử, thương mại quốc tế với dự án tiêu biểu là Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương. Vừa qua, Becamex IDC đã khánh thành khu 2 nhà ở xã hội (NOXH) Định Hòa và động thổ các dự án NOXH Becamex tại Thành phố mới Bình Dương để đảm bảo đáp ứng đầy đủ về nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Bình Dương.

Ông Daniel Stork - Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phát triển của Bình Dương. Ông đánh giá, Bình Dương là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp Hà Lan đã hoạt động hiệu quả tại Bình Dương. Đặc biệt, sự hợp tác giữa Inhoven và Becamex IDC. Chính quyền tỉnh Bình Dương và TP. Eindhoven nói chung, giữa Tập đoàn Brainport và Tổng Công ty Becamex IDC đã đạt được những thành công bước đầu nhất là trong xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan, ông Daniel Stork tin tưởng, thông qua nỗ lực triển khai các cam kết, hai bên sẽ đạt được những thành công hơn nữa trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông cho rằng, hội nghị lần này là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp Hà Lan trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu của mình.

Tại phần trao đổi của hội nghị lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp Hà Lan về thủ tục xuất nhập cảnh của người nước ngoài; đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp thông qua việc kết nối với các trường đại học, cao đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến phát triển bền vững như lắp đặt hệ thống điện mặt trời, xử lý nước thải…

Kết luận hội nghị, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp Hà Lan vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Ông mong muốn tỉnh Bình Dương và các đối tác, doanh nghiệp Hà Lan cùng nhau hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới. Tỉnh Bình Dương và Becamex IDC cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hoạt động thuận lợi, hiệu quả.