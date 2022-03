Bé trai 10 tuổi ở Nghệ An nhập viện cấp cứu do biến chứng hậu COVID-19

TPO - Âm tính sau 10 ngày điều trị COVID-10, nhưng một bé trai 10 tuổi ở Hà Tĩnh lại xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ho, nóng sốt, đau bụng, phía bệnh viện kết luận bị viêm đa hệ do hậu COVID-19.

Ngày 28/3, ông Nguyễn Khánh Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, em Trần T. Q. (10 tuổi) tại địa phương có dấu hiệu chuyển biến nặng do hậu COVID-19. Hiện em Q. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo đó, vào ngày 22/2, em Q. bị nhiễm COVID-19. Sau 10 ngày điều trị, Q. có kết quả âm tính, trở lại đi học cùng các bạn. Thế nhưng sau đó em lại có triệu chứng mệt mỏi, ho, nóng sốt và đau bụng…

Ngay sau đó gia đình đã đưa Q. đi khám tại bệnh viện tuyến huyện. Do không đỡ nên gia đình đã chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị. Ngày 27/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có các chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán cháu Q. bị viêm đa hệ (MIS-C) do hậu COVID-19.

Theo người thân cháu Q., các thành viên trong gia đình đều mắc COVID-19, tuy nhiên chỉ có Q. là chuyển biến nặng sau hậu COVID-19. Hiện Q. đang được điều trị tại bệnh viện, chi phí rất tốn kém.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, cho biết, gia đình cháu Q. thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Cuộc sống kinh tế gia đình rất khó khăn.

Được biết, hội chứng viêm đa hệ cơ quan ở trẻ em (MIS-C) là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể chuyển biến nặng, nguy cơ dẫn đến tử vong, thường xảy ra từ 2 đến 6 tuần sau khi mắc COVID-19. Các bộ phận cơ thể khác nhau có thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa