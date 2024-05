Bé mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

TPO - Ngày 29/5, Công an TP Thái Bình (Thái Bình) đang tiến hành điều tra vụ việc một bé học sinh mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

Vào tối cùng ngày, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, người dân ở TP Thái Bình đã bày tỏ lo ngại sau khi biết về sự việc một em học sinh mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón từ sáng tới chiều tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, đặt tại lô 2021, khu 26ha, xã Phú Xuân, TP Thái Bình. Một phụ huynh cũng có con đang học tại trường này cho biết, sự việc của em bé bị bỏ quên trên xe đưa đón từ sáng sớm đã được công an vào cuộc điều tra. Theo người này, em bé được phát hiện bị bỏ quên trên xe từ sáng sớm cho đến buổi chiều khi phụ huynh đến đón con, không thấy em bé nên mọi người đã cùng giáo viên và nhà trường tìm kiếm. Sau đó, họ phải phá cửa của chiếc xe đưa đón và đưa em bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Vẫn theo nguồn tin của Tiền Phong, nạn nhân là học sinh lớp mầm non, 5 tuổi, tên là G.H (chưa xác định nơi cư trú và danh tính của bố mẹ). Nạn nhân được tìm thấy trên chiếc xe ô tô 36 chỗ ngồi màu đỏ thuộc Trường Mầm non Hồng Nhung, có biển số kiểm soát 17F - 000.91. Hiện lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã ra chỉ đạo, yêu cầu cán bộ làm rõ tình hình với nhà trường để tiến hành điều tra và làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc. Minh Đức