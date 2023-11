'Nhồi' 11 trẻ mầm non trong xe 7 chỗ đi dã ngoại: Tạm dừng hoạt động cơ sở giáo dục mầm non

TPO - Liên quan đến việc cơ sở giáo dục mầm non “nhồi” 11 trẻ trên xe 7 chỗ đi tham quan dã ngoại, cơ sở giáo dục mầm non Vườn trẻ thơ cơ sở ở huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Dương Thị Sáu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Anh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về sự việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non Vườn trẻ thơ ở xã Vân Nội. "Phòng GD&ĐT cũng đã quán triệt tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các quy định, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh”, bà Sáu thông tin.

Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, phía cơ sở giáo dục mầm non, sau khi sự việc xảy ra, chủ nhóm cơ sở Vườn trẻ thơ đã xin lỗi toàn bộ phụ huynh, học sinh có con tham gia chuyến tham quan, dã ngoại ngày 4/11 vừa qua.

UBND Xã Vân Nội cũng đã có thông báo tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ này để rà soát các điều kiện hoạt động của cơ sở. Phía phòng GD&ĐT cũng tham mưu với UBND huyện Đông Anh ra văn bản về đảm bảo an toàn cho trẻ.

Như Tiền Phong thông tin, trước đó cơ sở mầm non Vườn trẻ Thơ ở huyện Đông Anh (Hà Nội) thừa nhận đã “nhồi” 11 trẻ trong một chuyến xe 7 chỗ. Đi cùng xe còn có cô giáo và lái xe, tổng cộng có tất cả 13 người.

Theo đại diện của cơ sở mầm non, sự việc xảy ra vào thứ 7 (ngày 4/11) trong khi trường tổ chức đưa học sinh đi tham quan, dã ngoại tại trang trại Chimi Farm, huyện Đông Anh với giá 150.000 đồng/trẻ.

Trong chuyến đi tham quan, dã ngoại ngày hôm đó, chỉ có 17 trẻ đăng ký bao gồm 6 trẻ con của giáo viên. Cơ sở sử dụng xe 7 chỗ để đưa đón trẻ. Theo kế hoạch, xe sẽ chạy 4 lượt để đưa đi và đón trẻ về tuy nhiên có 6 trẻ là con giáo viên đi xe máy cùng mẹ nên chỉ còn lại 11 cháu đi ô tô về trường.

Trong quá trình đưa 11 trẻ lên một xe 7 chỗ để quay về trường đã được người dân quay video và đưa lên mạng xã hội. Sự việc nhận nhiều ý kiến bình luận cho rằng, cơ sở giáo dục mầm non quá ẩu, không chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi tham quan, dã ngoại.