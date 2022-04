BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng khởi sắc mạnh mẽ sau dịch

Mở cửa du lịch hậu Covid-19 đã thổi luồng sinh khí mới vào Đà Nẵng – thủ phủ du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố bên bờ sông Hàn đang phục hồi nhanh chóng, khi lượng khách du lịch và công suất phòng tăng mạnh thời gian qua.

Du lịch Đà Nẵng chuyển mình đón sóng mới

Trên chặng đường phát triển, du lịch đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân Đà Nẵng. Do đó, khi đại dịch Covid-19 bùng phát với các đợt giãn cách, hạn chế đi lại, tụ tập đông người, ngành du lịch Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề, kéo theo những tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết năm 2021, số lượt khách mà các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 1,17 triệu lượt, giảm 55,8% so với năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 110.000 lượt, giảm 84,2% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 1,06 triệu lượt, giảm 45,5% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 2.554 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2020. Năm 2021, Đà Nẵng chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 0,18%. Dịch vụ lưu trú (liên quan trực tiếp đến lĩnh vực du lịch) là ngành gây ra sự sụt giảm tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương mạnh nhất trong tất cả 20 ngành kinh tế cấp 1 ở Đà Nẵng. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của du lịch và các ngành liên quan trong nền kinh tế thành phố biển.

Chính bởi vậy, ngay khi Chính phủ mở cửa du lịch, Đà Nẵng nhanh nhạy công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2022 với chủ đề “Hãy đến và tận hưởng những điều thú vị - Enjoy Danang” nhằm kích hoạt sức mạnh nội tại vốn mạnh mẽ của du lịch. Được biết, chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng được chia làm 2 giai đoạn, gồm các sản phẩm chính như: nghỉ dưỡng trải nghiệm Đà Nẵng; kích cầu liên kết đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng; nghỉ dưỡng nâng cao sức khoẻ; nghỉ dưỡng và chơi golf; vui chơi giải trí tại các điểm tham quan, tại Bà Nà, Mikazuki, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài…

Đáng nói, trong lần kích cầu du lịch này, Đà Nẵng đặc biệt chú trọng việc bổ sung, làm mới các sản phẩm dịch vụ hiện có nhằm tạo điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước bằng chuỗi hoạt động khai trương Phố du lịch An Thượng, kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và chương trình Vũ hội đường phố tại quận Ngũ Hành Sơn… Những hình thái manh nha của kinh tế đêm với các hoạt động thuộc phố du lịch, bãi biển đêm Mỹ An sẽ đa dạng hóa trải nghiệm du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ khách có khả năng chi trả cao, thu hút khách ở các thị trường mới … Khu vực phường Mỹ An và biển Mỹ An sẽ là một trong những điểm du lịch sôi nổi của thị trường Đà Nẵng thời kì mở cửa.

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc

Là thị trường trọng điểm về du lịch của cả nước, ở thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú của Đà Nẵng đang đón dòng khách quốc tế và nội địa trở lại đông đảo. Số liệu thống kê từ Sở Du lịch thành phố cho biết, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng đạt gần 78.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách theo các đường bay quốc tế và nội địa ước đạt 38.979 khách với 262 chuyến bay từ Singapore, Thái Lan, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng...

Theo khảo sát của phóng viên với một số khách sạn 5 sao trên đường Võ Nguyên Giáp – trục đường ven biển lớn nhất Đà Nẵng ghi nhận sự khởi sắc này. Công suất phòng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lượng khách đặt booking vào dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới đều tăng mạnh với những con số ấn tượng. Đơn cử, các khách sạn 5 sao tại trục đường Võ Nguyên Giáp như TMS Hotel Da Nang Beach của chủ đầu tư TMS Group, Four Points by Sheraton Đà Nẵng, Mường Thanh Luxury… đạt tỉ lệ đặt phòng trên 80% vào dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Bên cạnh đó, lượng booking ở các khách sạn trên cho dịp nghỉ lễ 30/4 đến thời điểm hiện tại cũng đã đạt trên 70%. Đặc biệt, nhiều đoàn khách MICE quy mô từ 700 đến hơn 1.000 khách đã book các khách sạn tại Đà Nẵng vào dịp lễ 30/4.

Riêng các khách sạn không nằm ở vị trí đối diện biển như đường Võ Nguyên Giáp mà thuộc các tuyến đường bên trong như Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương… tỉ lệ lấp đầy phòng cũng tăng đáng kể so với trước dịch. Công suất phòng đạt mức 50-60% trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, và ghi nhận lượng booking phòng dịp nghỉ lễ 30/4 cũng tăng 40-50% so với cùng kì năm ngoái.

Đại diện khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach cho biết: “Du lịch Đà Nẵng khởi sắc đang tạo đà cho bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng trở lại. Sau 2 năm dịch bệnh, thị trường lưu trú cao cấp Đà Nẵng đang sôi nổi khi lượng khách du lịch tăng mạnh. Cùng với các chính sách kích cầu du lịch địa phương, chúng tôi cũng đang chuẩn bị kĩ càng về nhân sự, chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng tiện ích, dịch vụ để đón sóng thị trường”.

Sau giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang từng bước phục hồi. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường, Đà Nẵng hiện là thị trường dẫn đầu cả nước về tốc độ phục hồi nhu cầu tìm kiếm và giao dịch bất động sản. So với thời điểm trước khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4 vào tháng 4/2021, nhu cầu giao dịch bất động sản tại thị trường này đã phục hồi gần 70%. Thị trường BĐS Đà Nẵng tháng 2/2022 cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng trung bình hơn 20% so với quý 4/2021.