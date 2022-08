Bayer Việt Nam mang đến giải pháp nông nghiệp bền vững tại ngày hội hơn 4.000 người

Bayer Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam qua việc mang đến các giải pháp sáng tạo cho nhà nông Việt Nam, tại sự kiện Agritechnica Live Event 2022 diễn ra ở TP Cần Thơ, từ 24 – 26/8.

Bayer Việt Nam mang đến nông nghiệp bền vững

Tại ngày hội trình diễn các loại máy móc cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên đồng ruộng tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) ngày 25/8, thu hút gần 4.000 nông dân tham gia. Bayer đã giới thiệu đến nhà nông mô hình ứng dụng thực tế giải pháp Much More Rice - Bội thu cây lúa trên đồng ruộng. Đây là một bộ giải pháp tích hợp giúp nông dân Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận trong canh tác lúa, đồng thời giải quyết những thách thức lâu dài do sâu, bệnh, cỏ dại cũng như các điều kiện môi trường bất lợi.

Với các hướng dẫn kết hợp các giải pháp xử lý hạt giống, trừ cỏ, diệt nấm, trừ sâu khuyến cáo sử dụng đúng thời điểm và quy trình canh tác, thực hành trên đồng ruộng đúng cách, bộ giải pháp Much More Rice đã cho thấy hiệu quả trong việc kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại, bảo vệ hệ sinh thái trên đồng ruộng, giúp nhà nông địa phương giảm thiểu lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và tăng lợi nhuận trong sản xuất.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, 4.000 nông dân được mời tham dự chuỗi sự kiện Agritechnica Live Eventthể hiện “sức sống” và tầm quan trọng của cơ giới hoá trong nông nghiệp. Diễn đàn quốc tế Cơ giới hoá nông nghiệp châu Á 2022 hứa hẹn mở ra cơ hội giao thương công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, cùng cơ hội trao đổi, chia sẻ giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý và người nông dân. “Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đã được khởi động với nhiều cách tiếp cận mới”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Văn Chiến, một nhà nông đến từ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ chia sẻ: “Những năm qua, nhà nông trồng lúa chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn như dịch bệnh, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, tình trạng xâm nhập mặn và điều kiện thời tiết bất lợi…, gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lúa. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn tìm ra những giải pháp bảo vệ cây trồng hiệu quả, an toàn và phương thức canh tác phù hợp để khắc phục những vấn đề này. Năm ngoái, tôi bắt đầu áp dụng thử nghiệm bộ giải pháp Bội Thu Cây lúa của Bayer trên ruộng của mình và đã thấy được hiệu quả của nó trong việc kiểm soát tốt sâu bệnh hại trên lúa. Hy vọng rằng nhờ giải pháp này, gia đình tôi sẽ có một vụ mùa bội thu”.

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer Việt Nam, nhận xét về những giải pháp trên: “Tại Bayer, chúng tôi tin rằng khả năng sáng tạo của con người là nhân tố giúp định hình tương lai của ngành nông nghiệp. Hơn 150 năm qua, Bayer không ngừng phát huy thế mạnh trong nghiên cứu phát triển giải pháp mới, kết hợp cùng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Tham gia sự kiện này cùng các đối tác trong ngành, Bayer Việt Nam tự hào giới thiệu những giải pháp nông nghiệp tiên tiến cho nhiều loại cây trồng đa dạng, giúp nông gia Việt Nam “canh tác bền vững, bội thu mùa vàng” trong bối cảnh phải ứng phó với các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong nông nghiệp”.

Hướng đến “nông nghiệp chính xác”

Phát biểu tại khai mạc sự kiện Agritechnica Live 2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, cơ giới hóa trong nông nghiệp trước hết phải là hình ảnh sống động, câu chuyện đáng khâm phục của những “kỹ sư chân đất” – những người nông dân trên khắp dải đất hình chữ S luôn đam mê tìm tòi kỹ thuật, mày mò các loại máy, thiết bị để giúp quy trình canh tác tiện lợi, tối ưu hơn, giảm thiểu chi phí sản xuất, công lao động, nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản.

Đồng thời, Bộ trưởng điểm qua những mô canh tác thông minh, nông dân trồng quýt Lai Vung điều khiển hệ thống tưới bằng điện thoại di động. Cơ sở cơ khí nông nghiệp tại miền Tây Nam bộ chế tạo, lắp ráp và tuỳ chỉnh máy móc hoạt động với năng suất, hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình đặc trưng của đồng bằng châu thổ.

Theo Bộ trưởng NN&PTNT, cơ giới hóa nông nghiệp không chỉ là giải pháp riêng rẽ, không chỉ gắn với công đoạn riêng biệt nào, mà có thể được ứng dụng hiệu quả, đồng bộ cho hầu hết các công đoạn sản xuất, và là cơ sở để tạo dựng, phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững, có sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Hiện nay, theo tiến trình phát triển công nghệ trong nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp không chỉ thiên về mục tiêu năng suất, sản lượng, mà hướng dần đến “nông nghiệp chính xác”, nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ ra rằng, với “nông nghiệp chính xác” trên cơ sở cơ giới hoá, có thể giảm chi phí, giảm tác động môi trường, tăng khả năng tiếp cận thị trường, tăng khả năng chống chịu, tăng khả năng tiếp cận của nông hộ nhỏ, tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm mới, tạo cơ hội việc làm tại nông thôn, nâng cao lợi ích của người tiêu dùng. “Cần xác định rõ vị trí chúng ta đang đứng trong tiến trình phát triển nông nghiệp từ cơ giới hóa đến nông nghiệp chính xác để nắm bắt những cơ hội mới và có những bước đi phù hợp”, ông Hoan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, khi cơ giới hoá, ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, trong đó có công nghệ số ngày càng trở nên phổ biến, dễ tiếp cận, các nền nông nghiệp châu Á, với đặc thù của các nước đi sau và dựa trên nền tảng của các nông hộ nhỏ, có thể chủ động chọn lọc các giải pháp phù hợp, khả thi, để thu hẹp khoảng cách, tạo dựng nền tảng căn cơ, bài bản hỗ trợ phát triển nông nghiệp hiện đại, bao trùm, bền vững. Ngoài ra, cần có những giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thị trường công nghệ trong nông nghiệp. Tạo dựng cơ chế tương tác giữa nhà nước với các doanh nghiệp và hợp tác xã, nông dân, kịp thời cập nhật các nhu cầu cấp thiết thực tế, thúc đẩy du nhập, chuyển giao, ứng dụng công nghệ nông nghiệp một cách phù hợp.