Ký kết hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật và Bayer Việt Nam

Ngày 8/8/2022, Cục Bảo vệ thực vật và Công ty TNHH Bayer Việt Nam đã ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025 nhằm thực hiện hướng dẫn, tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả đồng thời phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, đóng góp giá trị cho xã hội và đem lại lợi ích cho nông dân .

Sản xuất nông nghiệp bền vững là xu thế tất yếu

Mới đây, chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050" vừa được Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 xác định yêu cầu ngành nông nghiệp chuyển đổi từ "tư duy sản xuất" sang "tư duy kinh tế", hướng tới những "giá trị xanh" được tạo nên từ "chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh”. Song song với mục tiêu duy trì, cải thiện năng suất, sản lượng, ngành nông nghiệp cần xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển hàng hóa hiệu quả, bền vững, ít phát thải theo hướng kinh tế tuần hoàn, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hướng đi hiệu quả là giảm chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp đa giá trị trong sản phẩm, định hướng theo một nền nông nghiệp tăng trưởng xanh. “Tất cả các hoạt động tạo ra nông sản cần phải áp dụng các quy trình và sử dụng yếu tố đầu vào hợp lý (như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…) để không phá hủy hệ sinh thái và đa tầng sinh học”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã khẳng định.

Sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm

Tại buổi lễ ký kết hợp tác ngày 8/8 giữa Cục BVTV và Công ty TNHH Bayer Việt Nam, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PT Nông Thôn) cho biết, hợp tác này sẽ thực hiện tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân và đại lý về việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm, sử dụng thuốc BVTV sinh học và giảm sử dụng thuốc BVTV hóa học trên đồng ruộng.

Cũng trong giai đoạn 2022-2025 này, Cục BVTV và Bayer sẽ xây dựng các mô hình thu gom và tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Xây dựng mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả với diện tích khoảng 70 ha trên các cây trồng chủ lực như lúa, cây có múi, rau, cà phê theo hướng nông nghiệp sinh thái và an toàn. Đặc biệt là mô hình hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk, một trong những vùng trồng trọng điểm và cũng là một loại quả mà Việt Nam vừa chính thức được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Bayer cũng cam kết phát triển đăng ký và sử dụng thuốc BVTV sinh học, hằng năm Bayer tập huấn khoảng 50 lớp với 2000 nông dân và 300 đại lý buôn bán thuốc BVTV tham gia.

“ Cam kết phối hợp với các cơ quan ban ngành hướng dẫn nhà nông sử dụng đúng cách và an toàn và hiệu quả các sản phẩm thuốc BVTV là một phần không tách rời trong các hoạt động của Bayer. Chính vì vậy Bayer luôn chú trọng thực hiện các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thực hành canh tác nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”, ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng Bayer Việt Nam chia sẻ.

Theo ông Chu Việt Hà, Bayer là công ty đa quốc gia duy nhất tại Việt Nam có khả năng pha chế thuốc bảo vệ thực vật tại chỗ. Nhà máy của Bayer Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang 19 thị trường khác.

Bayer Việt Nam thuộc Tập đoàn Bayer (Đức) được thành lập năm 2003 trên cơ sở hợp nhất Bayer Agritech Saigon và Aventis CropScience Việt Nam. Hiện tại, Bayer Việt Nam có khoảng 400 nhân lực, hàng ngày tham gia tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm cho các đại lý và người nông dân.