Bắt tạm giam 4 đối tượng chặt cây vì che biển quảng cáo

TPO - Sáng 16/10, Công an Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Dương Thông (32 tuổi), Dương Thành Nghĩa (24 tuổi, cùng quê Thạnh Hóa, Long An), Phùng Văn Bằng (24 tuổi, ngụ TP.Tân An, Long An) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.