Bắt giữ đối tượng chém ba mẹ con thương vong

TPO - Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đã bắt giữ Bùi Văn Việt (44 tuổi, trú tại xã Thái Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo về vụ án mạng tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hoá. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, Việt đã dùng dao chém chị T.T.T. (44 tuổi) cùng hai cháu Đ.H.T. (5 tuổi) và T.P.N. (16 tuổi), đều là con của chị T.

Vụ việc khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ, chị T. và cháu N. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá. Sau khi gây án, Việt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Bùi Văn Việt.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt.

Sau khoảng 4 tiếng gây án, đến khoảng 11h10 cùng ngày, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.