Bắt giam người phụ nữ lừa đảo gần 9 tỷ đồng bằng hình thức chơi 'phường'

TPO - Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Thị Tiến (SN 1966, trú tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng uy tín của bản thân trong việc đã đứng ra tổ chức chơi “phường” trong nhiều năm, Lưu Thị Tiến đã tổ chức 19 dây “phường”. Mỗi dây có khoảng từ 21 đến 24 người tham gia với số tiền phải đóng là 5 triệu đồng/người/tháng. Số tiền thu được từ các dây “phường”, Lưu Thị Tiến sử dụng một phần để chi trả cho người chơi, còn lại để chi tiêu cá nhân. Đến cuối tháng 12/2022, do không còn khả năng chi trả, Lưu Thị Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Lưu Thị Tiến đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 9 tỷ đồng của hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai đã bị đối tượng Lưu Thị Tiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hồng Tư (số điện thoại: 0984.572.269) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nguyễn Thắng