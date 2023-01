Bắt giám đốc, phó giám đốc cùng 5 đăng kiểm viên trung tâm 50-14D

TPO - Mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm 50-14D.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-14D (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Những người bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm này gồm các ông Hoàng Tấn Lực (sinh năm 1989, ngụ huyện Củ Chi) – Giám đốc và Bế Bình Dương (sinh năm 1984, ngụ quận 12) - Phó Giám đốc.

5 bị can khác là các đăng kiểm viên gồm có: Đặng Huỳnh Nhật Quang (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) - chuyền trưởng TTĐK 50-14D, Hà Anh Tiến (sinh năm 1988), Trần Hoài Phạm Anh Ly (sinh năm 1983, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Vũ Trường Sơn (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Nối (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ sai phạm của TTĐK 50-14D và vai trò của những người có liên quan.

Trước đó, chiều 30/12, lực lượng Công an bất ngờ ập vào khám xét trung tâm đăng kiểm 50-14D (quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Lực lượng chức năng tiến hành làm việc với những người có liên quan. Việc khám xét kéo dài đến tối cùng ngày.

Mở rộng điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Cơ quan CSĐT Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 50 bị can tại 13 Trung tâm Đăng kiểm ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.