Bất động sản 'lao dốc' theo đà hạ nhiệt sáp nhập tỉnh thành

TPO - Quý I/2025, giá giao dịch nhà ở riêng lẻ và đất nền tại các địa phương biến động mạnh hơn nhiều so với quý trước, chủ yếu do thông tin sáp nhập tỉnh, thành. Tuy nhiên, sự tăng giá và lượng giao dịch này tiềm ẩn nhiều rủi ro do yếu tố đầu cơ.