Bắt đối tượng có 2 tiền án cho vay nặng lãi

TPO - Ngày 20/5, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nguyên có 2 tiền án để điều tra về hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (SN 1984, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An) có hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đối tượng Nguyễn từng có 2 tiền án.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022, Nguyễn Văn Nguyên cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/ngày. Người vay phải viết giấy vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất, phải để lại tài sản thế chấp và bị đối tượng Nguyên cắt luôn tiền lãi một tháng trừ vào tiền gốc vay.

Đối tượng Nguyên thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, nhưng không ghi nội dung chuyển tiền nên gây nhiều khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ.

Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nguyên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Nguyên đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Nguyên và tiếp tục điều tra mở rộng.