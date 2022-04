Bắt 2 tên trộm mang theo súng và bình xịt hơi cay

TPO - Sau khi thực hiện 3 vụ trộm xe máy trong khu công nghiệp Bình Dương, 2 đối tượng bị công an bắt giữ. Khám xét tại chỗ, công an phát hiện có khẩu súng chứa 6 viên đạn và bình xịt hơi cay.

Chiều 14/4, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 13/4, trong lúc tuần tra vũ trang Công an thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, phát hiện Nguyễn Minh Duy (SN 2000) và Trần Duy Chiêu (SN 1988) đang cất giữ trong cốp xe mô tô 1 súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su, 6 viên đạn và 1 bình xịt hơi cay.

Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng khai nhận vừa thực hiện trộm 3 xe máy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công an huyện Dầu Tiếng đã phối hợp cùng Công an Thị xã Bến Cát và Công an thành phố Thuận An thu giữ 2 xe máy của nạn nhân bị trộm.