Bão vào Biển Đông, miền Bắc đón mưa lớn

TPO - Đêm qua (23/8), bão Ma-on đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) tiến vào khu vực phía Bắc Biển Đông, trở thành bão số 3 trên Biển Đông. Dự báo bão tiếp tục mạnh thêm, di chuyển rất nhanh về phía đất liền Trung Quốc, hoàn lưu bão có thể gây mưa rất to cho miền Bắc nước ta.

Vào 4 giờ sáng nay (24/8), tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, sau khi tái cấu trúc lại, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ ngày 25/8, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Đây là thời điểm bão số 3 đạt được cường độ mạnh nhất.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 26/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần với biên giới phía Bắc nước ta. Lúc này sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.

Trên đất liền Việt Nam, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 nên từ tối và đêm 25/8 đến khoảng ngày 27/8, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón mưa bão, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ hôm nay ngày nắng, gió nhẹ, có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ, riêng Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ban ngày trời nắng gián đoạn, riêng Đà Nẵng - Phú Yên có nắng nóng cục bộ.

Dự báo mưa dông trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần.