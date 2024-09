Bão số 3 gây mất điện diện rộng ở nhiều địa phương

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng của gió rất mạnh và mưa lớn của bão số 3, nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố. Một số đường dây truyền tải điện được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn và nhiều sự cố đường dây đã gây mất điện trên diện rộng ở nhiều địa phương.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), bão số 3 đã gây sự cố cho 76 đường dây trung áp và làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 238.000 khách hàng trên địa bàn Quảng Ninh.

Toàn bộ 52/52 đường dây 110kV và 21/21 TBA tại Quảng Ninh đã tách khỏi vận hành khiến toàn tỉnh mất điện. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng ở Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long, Quảng Yên. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 600 cán bộ nhân viên ứng trực tại các đơn vị để sẵn sàng khắc phục sự cố ngay sau khi cơn bão tan.

Tại thành phố Hải Phòng, bão đã gây sự cố mất điện 6 đường dây 110 kV (hiện A1 chưa cho đóng lại) mất điện toàn bộ điện ở Cát Hải và gây mất điện trên 50 đường dây trung áp. Tổng số khách hàng đang bị mất điện khoảng 400.000 khách hàng.

Tại Thái Bình, bão gây sự cố 4 đường dây 110 kV và có 3 TBA 110 kV đang mất điện; 110 lộ đường dây trung áp mất điện, khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện. Tại Thanh Hóa, mưa và gió to khiến 2 đường dây trung thế mất điện. Số khách hàng mất điện là gần 12.000 khách hàng.

Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết, vẫn vận hành lưới 110 kV bình thường. Có 10 đường dây trung áp bị sự cố khiến tổng số ảnh hưởng mất điện là 63.913 khách hàng (trong đó đã khôi phục 50.517 khách hàng), thiệt hại tạm thời có 1 TBA của khách hàng bị đổ và một số đường dây hạ áp bị sạt lở. Công ty Điện lực Nam Định cho biết bị sự cố 1 đường dây 110 kV (không mất điện TBA 110 kV); 35 lộ đường dây trung áp gây mất điện khoảng 265 nghìn khách hàng.

Tại Hải Dương, bão làm mất điện 4 lộ đường dây 110kV và 4 TBA 110kV thuộc lưới điện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương quản lý. Có 75/153 xuất tuyến đường dây trung áp bị mất điện gây ảnh hưởng đến 159 nghìn khách hàng trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Nguyễn Đức Thiện cho biết, thiệt hại cơn bão là rất lớn, chính vì vậy các Công ty Điện lực bị ảnh hưởng do bão cần lưu ý an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị và khôi phục thiệt hại sau khi bão tan. Các đơn vị lập lưu đồ công tác từ kiểm đếm, khảo sát, lập phương án và biện pháp an toàn, thi công, huy động toàn bộ các đơn vị nhà thầu xây lắp và nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị để sau khi bão tan sẽ khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho khách hàng.

Lãnh đạo EVNNPC cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và các đơn vị còn lại sẵn sàng ứng trực và hỗ trợ, các Công ty Điện lực sẵn sàng các đội xung kích huy động khi cần thiết để khắc phục hậu quả cơn bão. 100% quân số quản lý kỹ thuật vận hành ứng trực, tuyệt đối tuân thủ quy định, quy trình để chủ động các phương án xử lý sự cố.